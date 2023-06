Ramon DeJesus distribue un tour du chapeau d’éjections aux Rangers

L’arbitre Ramon DeJesus était en voyage de puissance lors du match des Rangers contre les Angels, éjectant trois Rangers différents, dont Marcus Semien.

Qu’il s’agisse de soccer ou de hockey, un tour du chapeau est un exploit qui mérite d’être célébré. Quand il s’agit d’un arbitre MLB avec un tour du chapeau d’éjections, tout ce que nous pouvons faire est de secouer la tête.

Ramon DeJesus, qui était l’arbitre du premier but jeudi alors que les Rangers affrontaient les Angels, a réussi un tel exploit en renversant tour à tour Marcus Semien, Mike Maddux et Bruce Bochy.

Quel était le crime de Semien ? Argumenter un appel check swing effectué par DeJesus en septième manche.

DeJesus n’a pas pu gérer Semien plutôt calmement, affirmant que l’appel aurait dû être la balle quatre.

Et il n’est pas étonnant que Semien ait été frustré. Les Rangers tiraient de l’arrière 3-2 et avaient un homme au troisième rang alors que Semien travaillait au bâton. Il pensait qu’il avait mérité la promenade.

Au lieu de simplement comprendre les frustrations du joueur de deuxième but, l’arbitre a dû aller de l’avant et aggraver la situation jusqu’à ce que l’entraîneur et le gérant des lanceurs des Rangers soient également jetés.

Les arbitres ont un travail difficile. Nous avons compris. L’appel était proche et l’arbitre ne voulait pas être contesté. Ce n’est tout simplement pas une raison suffisante pour jeter un gars qui plaidait son cas, sans causer de chahut.

Après l’expulsion de Semien, ses entraîneurs allaient bien sûr prendre sa défense. Ainsi, la gâchette rapide de DeJesus a entraîné plus de drame que ce qui se serait jamais produit s’il s’était simplement éloigné.

C’est le genre de chose qui fait que les fans détestent les arbitres.

Le Texas s’est tourné vers Ezequiel Duran à la place de Semien. Ils ont ensuite perdu le match 5-3 après que Shohei Ohtani, qui a lancé six manches et accordé deux points mérités, a réussi un circuit de 443 pieds en huitième manche.