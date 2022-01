Ramkumar Ramanathan obtient une wildcard au Tata Open Maharashtra 2022

Le joueur de tennis indien le mieux classé Ramkumar Ramanathan a reçu jeudi une wildcard pour le tableau principal en simple du très attendu Tata Open Maharashtra 2022 qui se tiendra au Balewadi Stadium de Pune du 31 janvier au 6 février.

Ramkumar avait remporté son premier titre ATP Challenger à Manama, Bahreïn en novembre de l’année dernière et avait retrouvé sa place dans le Top 200. En 2017, l’Indien longiligne avait éclipsé Dominic Thiem, alors numéro 8 mondial, en deux sets lors de sa première rencontre avec un joueur du Top 10. Il reviendra à Pune pour sa quatrième participation au seul tournoi ATP 250 d’Asie du Sud, organisé par la Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA) et sponsorisé par le groupe Tata.

« C’est toujours formidable de voir les Indiens commencer directement dans le tableau principal et nous sommes heureux de donner la première wildcard à Ramkumar. Il a bien fait récemment et est un visage populaire dans le tournoi. C’est notre engagement à ce tournoi de promouvoir les Indiens et de leur fournir une plateforme. Nous avons été témoins de bonnes performances de nos joueurs lors des éditions précédentes et espérons que la tendance se poursuivra cette année également », a déclaré Prashant Sutar, directeur du tournoi de Tata Open Maharashtra.

Avec cette wildcard, le joueur de 27 ans originaire de Chennai rejoint son compatriote Yuki Bhambri dans le tableau principal. Le Tata Open Maharashtra, l’un des événements sportifs les plus anciens du pays, qui appartient à IMG et est exploité par RISE Worldwide en Inde, se compose cette année d’un line-up solide avec de grands noms du monde du tennis qui se battent pour le titre prestigieux, dont le numéro 15 mondial Aslan Karatsev, la sensation adolescente Lorenzo Musetti et le champion en titre Jiri Vesely parmi sept joueurs du Top 100.

« Je suis extrêmement heureux que les organisateurs du tournoi m’aident à entrer dans le tableau principal avec une wildcard. Le peloton est assez relevé avec beaucoup de bons joueurs et ça ne va pas être facile mais je vais donner le meilleur de moi-même et j’espère faire un bon parcours. C’était très difficile de ne pas avoir le Tata Open Maharashtra et d’autres tournois en Inde l’année dernière », a déclaré un Ramkumar ravi, qui arrivera dans la ville vendredi.

« Ces événements sont bons pour les Indiens. Manquer une année de Tata Open Maharashtra ne m’a pas fait du bien, mais je suis heureux que cela soit revenu maintenant. J’ai vraiment hâte d’y être », a déclaré le secrétaire de la MSLTA, Sunder Iyer : « J’ai suivi de très près la carrière de Ramkumar, il a réalisé de bonnes performances au fil des ans. Il faisait également partie de l’équipe de la Coupe Davis. La façon dont il a joué dans un passé récent, je pense qu’il le fera compter cette année.

Outre le simple, Ramkumar fera également partie du tableau principal du double avec le vétéran Rohan Bopanna lors d’une quatrième édition d’une semaine de l’événement.

