Rami Mekdachi de Carole Schmitz

Rami Mekdachi : Fenêtre sur l’ailleurs

Né à Beyrouth, Liban, Rami Mekdachi a grandi en France, à Paris plus précisément.

Curieux de tout, créatif et aux multiples talents, il est tour à tour photographe, musicien, réalisateur et fondateur du projet artistique mondial Lola James Harper, chaque médium capturant sa perspective unique sur la vie et les liens humains.

Rami Mekdachi est également un cinéaste et photographe primé, passionné de basket-ball et mélomane… Son premier long métrage WITH, sur la quête de la paix, de l’unité, de la joie simple et de la présence, a été récompensé du meilleur documentaire au Golden State Film Festival à Hollywood et à l’Open World Film Festival de Toronto, meilleur réalisateur au Festival de Nice, meilleure musique originale au Festival de Queen Palm Springs et nominé pour la meilleure photographie au Festival de Londres…

Au fil des années, il a vécu d’abord à Lancaster, en Angleterre, puis dans les îles San Juan et à Seattle, dans l’État de Washington. Il a passé 15 ans à voyager avec sa famille, enregistrant de la musique, filmant leurs sessions musicales, leurs rencontres, leurs discussions et leurs road-trips.

Son dernier voyage cinématographique, « HOOPTIME », distille une décennie de voyages, de conversations et de jeux exaltants dans un récit émouvant, complété par une bande originale inédite. C’est l’ode sincère de Rami au basket-ball de rue – le célébrant non seulement comme un sport, mais aussi comme une forme d’art et un pont vers le monde.

Par ailleurs, du 18 janvier au 18 février 2024, Rami Mekdachi expose « PACIFIQUE » au MERCI*. Une célébration de la côte ouest américaine, une région riche en énergie et en créativité. Un road trip immersif à la recherche de musique, d'amitié et d'aventure le long de la côte Pacifique. 50 tirages exclusifs de Lola James Harper, accompagnés de projections du film primé « AVEC » de Rami Mekdachi.

Quel a été votre premier déclencheur photographique ?

Rami Mekdachi: Je suis né à Beyrouth dans les années 70, la guerre a éclaté et du jour au lendemain nous avons quitté le Liban pour nous installer à Paris. La photographie est l’un des liens magiques qui me relie à ce paradis perdu… Pour moi, la photographie est une fenêtre ouverte sur un ailleurs rêvé, désiré, passé ou perdu.

L’homme ou la femme sur la photo qui vous inspire ?

Rami Mekdachi: Stephen Shore, Saul Leiter, Tom Arndt pour leur incroyable interprétation poétique du rêve américain… Jamel Shabazz pour sa présence à la naissance du mouvement Hip Hop dans les années 80… Charles Peterson pour sa présence à la naissance du mouvement Grunge à Seattle dans les années 90… Hugh Holland pour sa présence à la naissance de la culture skateboard en Californie dans les années 70…

Quelle image aimerais-tu faire ?

Rami Mekdachi: J’en ai trop en tête…

Une image phare de votre panthéon personnel ?

Rami Mekdachi: Une image de ma femme, de mon fils, de ma fille et moi, lors de notre premier road-trip de 2 mois aux USA entre Seattle et Los Angeles.

Un souvenir photographique de votre enfance ?

Rami Mekdachi: Moi et ma mère à Beyrouth sur le balcon familial.

Selon vous, quelle est la qualité la plus importante pour être un bon photographe ?

Rami Mekdachi: Savoir être présent et attentif à ce qui nous entoure, et avoir envie de partager ce moment avec les autres en y ajoutant un petit quelque chose qui nous est propre.

Quel est, le cas échéant, le secret d’une image parfaite ?

Rami Mekdachi: La perfection est tellement subjective que le secret réside dans le fait de savoir se définir l’image parfaite.

Qui aimerais-tu photographier ?

Rami Mekdachi: Jimi Hendrix.

Existe-t-il un livre photo indispensable ?

Rami Mekdachi: Pour moi, il y en a plusieurs : « Uncommon Places » de Stephen Shore, « The Unseen Saul Leiter » de Saul Leiter, « Reflections of America » de Tom Arndt, « Seattle Grunge » de Charles Peterson, « Back in the Days » de Jamel Shabazz et Hugh Holland. « Locaux uniquement ».

Quel était votre appareil photo d’enfance ?

Rami Mekdachi: Un instamatic Kodak.

Celui que vous utilisez aujourd’hui ?

Rami Mekdachi: Un Sony @7III et un Canon R5.

Votre drogue préférée ?

Rami Mekdachi: Café et rencontres.

La meilleure façon de vous déconnecter ?

Rami Mekdachi: Aller à un match de basket de rue avec les enfants du quartier…

Quel est votre rapport aux images ?

Rami Mekdachi: Très bien… on s’entend plutôt bien, merci…

Quelle est votre meilleure qualité ?

Rami Mekdachi: Je suis un bon auditeur et un bon questionneur…

Une image pour illustrer un nouveau billet ?

Rami Mekdachi: Une écorce de bouleau…

Quelle est la différence entre la photographie et la photographie d’art ?

Rami Mekdachi: Le niveau d’inspiration qu’il offre.

Quelle ville, pays ou culture rêvez-vous de découvrir ?

Rami Mekdachi: Je rêve de redécouvrir le Liban, mon pays d’origine.

L’endroit dont on ne se lasse pas ?

Rami Mekdachi : Où est ma famille.

Côté réseaux sociaux, vous êtes plutôt Instagram, Facebook, Tik Tok ou Snapchat, et pourquoi ?

Rami Mekdachi: Instagram car le fondement de ce réseau repose sur de belles images.

Couleur ou N&B ?

Rami Mekdachi: Couleur et N&B.

Lumière du jour ou lumière artificielle ?

Rami Mekdachi: Lumière du jour!!! parce que j’aime jouer avec ce qui s’offre à moi… interagir avec ce qui s’offre à moi considérant que c’est toujours une opportunité à saisir… improviser à tout prix. C’est certainement un trait de caractère que j’ai développé pour contrecarrer mon côté naturel de « maniaque du contrôle » (rires).

Selon vous, quelle ville est la plus photogénique ?

Rami Mekdachi: N’importe quelle ville sous le soleil, avec ses ombres et ses reflets, ses contrastes et ses reliefs. La lumière crée toujours des surprises et des angles étonnants.

Si Dieu existait, lui demanderiez-vous de poser pour vous, ou opteriez-vous pour un selfie avec lui ?

Rami Mekdachi: Ni l’un ni l’autre… J’essaierais de le prendre en photo au travail…

Si je pouvais organiser votre dîner idéal, qui serait à table ?

Rami Mekdachi: Ma famille et amis.

Selon vous, quelle image représente l’état actuel du monde ?

Rami Mekdachi: Un être humain avec des ailes sur le dos et du plomb dans les pieds.

Qu’est-ce qui manque dans le monde d’aujourd’hui ?

Rami Mekdachi: Un peu d’insouciance.

Si c’était à refaire ?

Rami Mekdachi: Je recommencerais.

Un dernier mot ?

Rami Mekdachi : Laissez toujours place aux rêves.