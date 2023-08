Rami Malek vu embrasser Emma Corrin au milieu de la rupture de Lucy Bonyton Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Anthony Harvey/David Fisher/Shutterstock pour Prime Video

Rami Malek semble avoir quitté sa petite amie de cinq ans, Lucy Boytonavec un autre acteur Emma Corrin. Suite aux rumeurs selon lesquelles Rami, 42 ans, et Lucy, 29 ans, auraient rompu plus tôt cette année, le Monsieur Robot La star aurait été vue en train d’embrasser Emma, ​​27 ans, dans un restaurant du Kent, en Angleterre, le 9 août. Le Soleil Royaume-Uni que Rami et Emma « étaient très passionnés et se regardaient dans les yeux ».

« Ils se sont embrassés et ne semblaient pas se soucier de savoir qui pouvait voir », a ajouté le témoin oculaire. Ils ont également affirmé que le nouveau couple supposé était « totalement amoureux l’un de l’autre et ne prêtait attention à personne d’autre ». HollywoodLa Vie contacté les représentants de Rami, Emma et Lucy, mais nous n’avons pas eu de nouvelles.

Rami et Emma (qui n’est pas binaire et utilise les pronoms ils / eux) ont déjà été vus ensemble le 9 juillet, lorsqu’ils ont été aperçus se rapprochant l’un de l’autre à Londres. C’était avant que leur prétendue nouvelle romance ne soit révélée dans un rapport du 4 août de Le Soleil Royaume-Uni. La publication affirmait que Rami et La Couronne La star traînait après la séparation rapportée de Rami et de Lucy. « Rami s’est entouré de ses potes et a passé l’été à s’amuser. Il a demandé à Emma de le rejoindre pour regarder Bruce à BST le mois dernier et ils se sont bien amusés », a expliqué une source.

Rami et Lucy se sont séparés vers le début de 2023 après cinq ans de fréquentation, Le Soleil Royaume-Uni revendiqué également. « Rami et Lucy se sont séparés plus tôt cette année sans grande fanfare », a affirmé la source de la publication. « Ils étaient ensemble depuis longtemps mais s’étaient séparés. Ils poursuivent tous les deux leur vie et sont occupés par le travail. La dernière fois que Rami et Lucy ont été vus ensemble, c’était aux BAFTA Awards 2023 en février, selon Page 6.

Rami et Lucy se sont rencontrés en 2017 alors qu’ils travaillaient sur Bohemian Rhapsodyle film qui a valu à Rami l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance en tant que Freddie Mercury. Le couple a fait de fréquentes apparitions ensemble sur le tapis rouge après leur rencontre, mais leur romance n’a été confirmée qu’en avril 2018. Rami a publiquement embrassé Lucy, qui a joué son amour à l’écran dans Bohemian Rhapsodyavant de monter sur scène pour accepter son Oscar en 2019. Cette même année, une source proche des acteurs a confié HL que Rami était « follement amoureux » de Lucy.

