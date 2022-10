Ramez Sheikh, directeur général de la NBA pour l’Asie et l’Inde

L’engagement des fans de la NBA a été le thème dominant lors de leur visite de trois jours dans la région du golfe d’Abou Dhabi et, du point de vue sportif, la NBA a disputé son tout premier match dans la région avec les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo et les Atlanta Hawks de Trae Young dessinant en deux nuits à guichets fermés. Et alors que les plans d’expansion de la NBA se remettent sur les rails après la pandémie, le directeur général de la NBA Aisa et de l’Inde, Ramez Sheikh, croit au succès de la Premier League indienne en étant capable de faire du sport du cricket un spectacle merveilleux en Inde et de catapulter la ligue dans l’un des plus recherchés au monde, il y a beaucoup, non pas à apprendre, mais aussi à s’inspirer.

“L’IPL a fait un travail formidable pour évoluer et créer un produit qui continue d’être pertinent, intéressant et amusant”, a déclaré Ramez à News18 Sports en marge de l’expérience NBA à Abu Dhabi. “Tous les sports, même la NBA aux États-Unis où elle est très populaire, doivent continuer à réfléchir à la manière dont ils maintiennent cette pertinence et cet intérêt auprès des fans. Nous ne pouvons pas tenir le fandom pour acquis.

“Je pense que c’est quelque chose que nous devons continuer à apprendre et à comprendre nos fans et c’est là qu’IPL a fait un travail formidable en créant un spectacle merveilleux, en changeant la nature même du jeu et c’est quelque chose que même aux États-Unis nous pensons constamment. à propos de notre jeu, de notre produit ou de notre instance : la saison dernière, nous avons introduit un tournoi payant dans notre calendrier, nous avons créé un autre tournoi pour vraiment motiver les équipes et permettre aux fans d’avoir encore un autre point focal pendant notre saison autre que le tout- star ou après-saison sur lesquelles se concentrer et ce sont les innovations auxquelles nous pensons et dans de nombreux cas inspirées par l’IPL.

Les États-Unis ont été à l’avant-garde des ligues basées sur des franchises et personne n’a été meilleur pour créer un produit pour les fans d’un point de vue holistique de l’engagement des fans. L’IPL, qui a débuté assez récemment par rapport à la NBA, la MLB et la NFL, a pris le modèle de franchise des États-Unis et a connu une ascension fulgurante pour devenir l’une des ligues sportives les plus précieuses au monde en si peu de temps et Ramez a souligné qu’ils avaient un œil sur la façon dont IPL a pu créer un produit durable pour sa base de fans. Bien sûr, le défi pour la NBA sera d’attirer de nouveaux fans pour un nouveau sport en Inde.

“Nous apprenons, ce qui est amusant dans mon travail, c’est que l’équipe que j’ai la chance de diriger est même dans un marché où la NBA est nouvelle et fraîche et nous avons beaucoup à faire pour créer des fans, pour créer une expérience de divertissement, nous apprenons beaucoup, nous essayons d’être réfléchis », a déclaré Ramez en réponse à la question de News18 Sports.

https://www.youtube.com/watch?v=Vlh89M_q25o” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Vous cherchez à prendre un partenariat avec Viacom18 à l’étape suivante

Ramez, qui a récemment été promu au poste de directeur général, était auparavant directeur général, de la distribution mondiale de contenu et de médias et une grande partie du partenariat pluriannuel que la NBA a conclu avec Viacom18 .

Entrant dans la deuxième année de partenariat, Ramez a déclaré que la NBA cherchait à faire passer le partenariat au niveau supérieur et pensait que la NBA serait en mesure de mieux répondre aux besoins du public indien avec son application mondiale relancée et également aider Viacom18 avec une approche plus ciblée en termes d’amplification de la portée du basket-ball et de l’engagement des fans dans le pays

“En parlant de la façon de développer le partenariat, nous entrons dans notre 2e année de partenariat pour la 76e saison de la NBA et la relation Viacom18 est très importante pour la NBA et nous avons une couverture importante. Je dois également ajouter que nous avons également la G League, la ligue féminine et la WNBA sur les sports DD, donc c’est à propos de votre point de vue sur les couvertures de portée, vraiment important, cumulativement, nous avons atteint plus de 90 millions de téléspectateurs la saison dernière. C’est important pour nous et nous en sommes vraiment heureux et voulons grandir. »

Viacom18 Sports, jeudi, a annoncé que JioCinema diffusera en direct la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 et pourrait montrer certains matchs de la NBA. gratuitement. Mais le produit (application) Direct to Consumer de la ligue – League Pass – serait derrière un paywall. Ramez a réitéré qu’il y a une poussée concentrée pour atteindre un public plus large en Inde et qu’il y a encore de la place pour l’innovation avec Viacom18 et ses partenaires.

“Plus précisément avec Viacom18, il continue d’innover avec eux, de comprendre leur plans pour Jio, Jio Cinema en particulier, ce qu’ils pourraient vouloir faire avec le cricket avec les droits numériques qu’ils ont obtenus et collaborer avec eux pour voir comment nous pouvons offrir au mieux un sport exceptionnel et plus particulièrement une expérience de basket-ball et de NBA à leur base de fans , mais pas seulement pour le public sportif, mais aussi pour le public du divertissement », a déclaré Ramez.

« Dans le cadre de la façon dont la NBA essaie d’apprendre, il y a l’application directe grand public récemment relancée, qui est une étape importante pour nous car tout tourne autour des fans et nous aurons désormais un degré de précision et une capacité beaucoup plus élevés pour comprendre nos fans et nos fans même en Inde, il n’y a pas un seul type de fan, les fans sont très différents, d’une région à langue de la région en langue âge et donc ce que notre plate-forme nous permettra de faire, c’est de vraiment comprendre qui sont nos fans en Inde, il n’y a pas de fan monolithique, et nous pourrons personnaliser nos expériences de contenu sur notre application grâce à ces informations, mais aussi fournir ces informations à nos partenaires comme Viacom18 et offrir une expérience beaucoup plus ciblée et personnalisée grâce au contenu, à la promotion, et c’est ce qui nous passionne », a-t-il ajouté.

