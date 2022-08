Rameshbabu Praggnanandhaa perd contre Liem Quang Le pour la première défaite

La brillante série de victoires du grand maître indien Rameshbabu Praggnanandhaa dans la FTX Crypto Cup s’est arrêtée après quatre tours parfaits alors qu’il s’effondrait sur une défaite de 0,5 à 2,5 contre le Vietnamien Liem Quang Le, mettant fin à ses chances de prendre la tête de l’événement.

Alors que le champion du monde Magnus Carlsen a perdu le cinquième tour face à Jan-Krzysztof Duda de Pologne au bris d’égalité, Praggnanandhaa a eu l’occasion de prendre la tête.

Le prodige indien Pragg, qui a semblé si impressionnant dans cet événement et était dans une bataille au coude à coude avec Carlsen, a finalement craqué sous la pression après quatre victoires consécutives. Il est tombé en trois matchs 2,5-0,5 contre le Vietnamien Liem Quang Le, mettant fin à ses espoirs de prendre la tête.

C’était la première défaite de Pragg (12) du tournoi et cela lui laisse un point derrière Carlsen, qui s’est frayé un chemin dans une avance étroite avec un point récupéré d’un match désastreux de la cinquième manche vendredi.

Le champion du monde hors du commun s’est frayé un chemin vers un déficit de deux matchs contre Jan-Krzysztof Duda avant qu’une panne de courant inattendue à l’Eden Roc Miami Beach n’affecte l’arène de jeu.

Cela a également semblé affecter les joueurs alors que Carlsen s’est recentré lorsque Duda n’a pas pu et a creusé profondément pour gagner les deux prochains matchs. Ayant semblé mort et enterré, Carlsen avait égalisé le match à 2-2 et l’avait amené aux bris d’égalité.

Avec l’élan derrière le Norvégien avant les barrages du blitz, l’histoire suggérait qu’il n’y aurait qu’un seul vainqueur.

Mais Duda avait d’autres idées. Il a rugi pour remporter le premier match de blitz, puis, lorsque Carlsen a gaffé un fou dans le second, le match s’est terminé avec le numéro 1 polonais remportant la victoire. Duda a pris 2 points et Carlsen 1.

Alors que Pragg et Carlsen ont dérapé, l’adolescent franco-iranien Alireza Firouzja a sauté dans la mêlée lorsqu’il a dépassé l’énigmatique américain Hans Niemann par 2,5 à 0,5 pour s’asseoir à un point de Pragg et à seulement deux de la tête.

Ce qui ressemblait à une course à deux chevaux hier compte désormais trois coureurs pour les deux dernières manches qui deviennent de plus en plus tendues.

Anish Giri, un autre joueur mal en point, a pris les trois points de son match contre Levon Aronian. Gagner deux matchs de suite pour achever Aronian, Giri a montré qu’il avait redécouvert sa séquence impitoyable. Cependant, de manière réaliste, les deux joueurs sont hors course.

Giri est placé loin quatrième avec sept points tandis qu’Aronian est à cinq points.

