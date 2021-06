Ramesh Taurani dupé par un faux camp de vaccination contre le COVID ? Un producteur s’inquiète des vaccins contre les employés | Nouvelles des gens

New Delhi: Le producteur de renom Ramesh Taurani a affirmé que plus de 300 cents de ses employés ont été vaccinés, mais ils n’ont pas encore reçu leurs certificats, selon sa déclaration à un grand quotidien.

Le producteur a déclaré à India Today qu’environ 356 personnes travaillant pour sa maison de production ont reçu leur première dose de vaccin les 30 mai et 3 juin, mais n’ont pas reçu de certificat que les gens reçoivent généralement le même jour.

Il a dit: « Oui, nous attendons toujours les certificats et lorsque les gens de mon bureau l’ont contacté (Sanjay Gupta de SP Events), il a dit que cela viendrait ce samedi (12 juin), nous avons vacciné 356 personnes et payé Rs 1 200 par dose plus la TPS. Mais plus que l’argent, maintenant nous sommes inquiets de ce qui nous a été donné. Est-ce que c’est du Covishield authentique ou de l’eau salée ? On nous a dit que nous obtiendrions le certificat de vaccination de l’hôpital Kokilaben Dhirubai Ambani.

Étonnamment, il s’agissait du deuxième signalement d’une potentielle campagne de fausses vaccinations à Mumbai. Il y a quelques jours, à la Hiranandani Heritage Society, 390 résidents ont reçu des vaccins COVID par un camp qui a été mis en place au sein de la société. Cette campagne a également été menée par Sanjay Gupta de SP Events. Ce qui a créé des soupçons autour des vaccins, c’est qu’aucun des résidents n’a reçu de confirmation d’avoir reçu le vaccin ou n’a présenté de symptômes post-vaccin COVID.

Les hôpitaux, dont les représentants de la campagne de vaccination prétendaient faire partie, tels que Nanavati et Lifeline, ont nié avoir un quelconque lien avec le camp de vaccination de la société.