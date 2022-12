Ramesh Balwani, l’exécutif n ° 2 de Theranos, est condamné pour fraude

M. Balwani, 58 ans, et sa co-conspiratrice condamnée, Elizabeth Holmes, 38 ans, la fondatrice de Theranos, avaient promis que la start-up révolutionnerait les soins de santé avec des machines et des tests capables de détecter certaines maladies en utilisant seulement quelques gouttes de sang. . Mais ces affirmations étaient fausses et Theranos est devenu un conte sur l’ambition et le battage médiatique de la Silicon Valley.

Ramesh Balwani, l’ancien chef de l’exploitation de la start-up ratée de tests sanguins Theranos, a été condamné mercredi à près de 13 ans de prison pour avoir fraudé des investisseurs et des patients sur les activités et la technologie de l’entreprise.

Jeffrey Schenk, avocat américain adjoint et procureur principal, a déclaré mercredi devant le tribunal que M. Balwani devrait recevoir une peine plus longue que Mme Holmes parce qu’il supervisait le laboratoire de Theranos, qui mettait les patients en danger.

Alors que la fraude électronique est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, les procureurs avaient demandé que M. Balwani soit condamné à 15 ans et condamné à verser plus de 800 millions de dollars de dédommagement aux investisseurs. Ses avocats avaient demandé une probation juste.

Sa peine était plus longue que celui de Mme Holmes, qui a été reconnue coupable de quatre chefs d’accusation de fraude en janvier et condamnée le mois dernier à plus de 11 ans de prison. M. Balwani devrait faire appel.

Jeffrey Coopersmith, un avocat de M. Balwani, a blâmé Mme Holmes, qui n’a pas été reconnue coupable d’avoir fraudé des patients. “Elle était la PDG. Elle était le visage de Theranos”, a-t-il déclaré.

M. Balwani, qui a comparu devant le tribunal avec les membres de sa famille, n’a pas lu de déclaration au juge. Aucune victime n’a parlé.

Michael Weinstein, un ancien procureur fédéral qui dirige les litiges en col blanc au sein du cabinet d’avocats Cole Schotz, a déclaré que M. Balwani était confronté à des obstacles parce qu’il n’avait pas “certaines des mêmes sympathies que Mme Holmes”. Il a ajouté que M. Balwani “étant un peu plus âgé et plus sage” signifiait “le tribunal attendrait plus de lui en tant que cadre”.

Avant Theranos, M. Balwani a travaillé dans des sociétés de logiciels et a aidé à diriger une start-up de commerce électronique, où il a gagné un paiement de 40 millions de dollars au plus fort du boom des dot-com. Lui et Mme Holmes se sont rencontrés quand il avait 37 ans et elle avait 18 ans, et ils ont commencé à se fréquenter en secret peu de temps après que Mme Holmes a lancé Theranos en 2003. M. Balwani a rejoint l’entreprise et y a investi 4,6 millions de dollars en 2009.

Après que le Wall Street Journal ait révélé que les tests de Theranos ne fonctionnaient pas comme annoncé en 2015, M. Balwani a quitté l’entreprise en 2016 et s’est séparé de Mme Holmes. Theranos a fermé ses portes en 2018.

Cette année-là, les procureurs fédéraux ont accusé M. Balwani et Mme Holmes de fraude. Leurs affaires ont ensuite été séparées et M. Balwani a été jugé cette année.

Les procureurs ont fait valoir lors du procès qu’il savait que la technologie de Theranos ne fonctionnait pas comme promis parce qu’il était impliqué dans presque tous les aspects de l’entreprise. En plus de diriger le laboratoire de l’entreprise, il a créé ses projections financières et a participé à de nombreuses réunions avec des investisseurs.