Ramenez-moi à la maison à un Noël Rocky Mountain High à Kelowna – Kelowna Capital News

Avec la fin d’Halloween, beaucoup ont déjà commencé leur compte à rebours pour la saison des fêtes.

Et, en prévision de la période la plus festive de l’année, les fans de John Denver seront ravis de découvrir que A Rocky Mountain High Christmas revient à Kelowna après une interruption de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19.

Le compositeur / chef d’orchestre / arrangeur de John Denver, Lee Holdridge, dirigera des invités spéciaux The Okanagan Symphony Orchestra lors du retour et du coup d’envoi de la saison des fêtes 2022.

La comédie musicale mettra en vedette les artistes canadiens Rick et Steve Worrall, ainsi que la soprano Carmen Harris, l’actrice/chanteuse Delphine Litke et le ténor Chad Abrahamson. Des musiciens de partout dans l’Okanagan monteront également sur scène, tels que Sean Bray, Scott Grant, Brian McMahon, Chris Stevens, Susan Aylard et Neville Bowman.

Selon les organisateurs de l’événement, Holdridge est surtout connu pour ses arrangements pour les chansons de John Denver, notamment la chanson d’Annie, Take me Home Country Roads, Calypso et Maybe Love pour n’en nommer que quelques-unes.

Holdridge a également écrit, arrangé et dirigé pour de nombreux artistes majeurs, dont Barbra Streisand, Stevie Wonder, Neil Diamond, John Denver, Dionne Warwick, Diana Ross, Natalie Cole et bien d’autres.

Un Rocky Mountain High Christmas sera présenté pendant trois jours au Kelowna Community Theatre du 24 au 26 novembre.

15 % des ventes de billets sont reversés à la Central Okanagan Food Bank.

Après les performances de Kelowna, le spectacle se poursuivra à Calgary, Edmonton, Winnipeg et Vancouver.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

NoëlVille de KelownaKelowna