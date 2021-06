Dans le dernier épisode d’Indian Idol 12, la candidate Anjali Gaikwad, connue pour ses performances apaisantes, a été éliminée en raison d’un nombre de votes moindre que les autres, ce qui a choqué ses fans et ses collègues concurrents. Depuis la diffusion de l’épisode, les fans ont exigé de la ramener car elle mérite d’être l’une des meilleures prétendantes de la série.

Un fan a écrit : « #IndianIdol2021. Ce sont des moments difficiles… effrayés à chaque appel au téléphone, à chaque publication sur les réseaux sociaux… ce qu’ils pourraient apporter… personne ne le sait. Quelques heures de musique nous ramènent à la nostalgie ère. Aucun des enfants ne mérite le moins d’être éliminé, alors #AnjaliGaikWad. Ramenez-la «

Un autre a simplement écrit : « Ramenez #AnjaliGaikWad IndianIdol2021. »

Ce n’est pas seulement l’élimination d’Anjali, mais certains fans sont également irrités par la performance de Shanmukhpriya et de Danish. Certains disent que Shanmukhpriya a détruit une fois de plus une chanson classique. Une chanson comme ‘chur aliya’ est mieux chantée telle quelle et ne nécessite aucune improvisation.

Un utilisateur a tweeté : « C’est vraiment du favoritisme pour éliminer #AnjaliGaikWad au lieu de #ShanmukhaPriya. Est-ce que c’est corrigé ?? » un autre a écrit: « Chaque chanson ne devrait pas être jouée et certains classiques à feuilles persistantes n’ont besoin d’aucun changement inutile. #ShanMukhPriya, vous êtes talentueux, mais s’il vous plaît arrêtez. «

Au cours du week-end, les invités célèbres qui ont honoré «Indian Idol 12» étaient Udit Narayan et Abhijeet Bhattacharya samedi, tandis que dimanche Zeenat Aman faisait partie du spectacle.