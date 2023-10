Pour une véritable polyvalence, investir dans un modèle deux-en-un combinant le meilleur des tablettes et des ordinateurs portables dans un seul appareil est depuis longtemps une bonne idée. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter l’ordinateur portable HP Spectre 2-en-1 pour 850 $, soit une réduction de 650 $. Et si tu es un Mon meilleur achat Plus ou Nombre total de membres, vous pouvez réaliser une économie supplémentaire de 50 $, ce qui ramène le prix à seulement 800 $. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Cet ordinateur portable 2023 est équipé d’un écran tactile IPS de 13,5 pouces avec une résolution Full HD et d’un verre Corning Gorilla Glass durable. Parce qu’il est beau et compact, c’est une option portable solide pour ceux qui ont besoin d’un ordinateur à emporter en déplacement, et il dispose d’une charnière complète à 360 degrés pour l’utiliser dans plusieurs positions.

En ce qui concerne le stockage, ce modèle dispose de 512 Go de stockage SSD et de 16 Go de RAM, ainsi que d’un processeur Intel i7 Evo de 13e génération pour gérer les grands projets, le multitâche, le multimédia et plus encore. Il est également compatible avec le Wi-Fi 6E pour ceux qui disposent d’un routeur de pointe. Et avec une charge rapide, vous pourrez recharger une batterie déchargée jusqu’à 50 % en seulement 45 minutes.