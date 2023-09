Ramener tout cela à la maison

Une livraison spéciale arrive ce week-end : un échantillon d’un astéroïde collecté à 220 millions de kilomètres de la Terre lorsque La NASA s’est accrochée ça en 2020.

Un vaisseau spatial appelé Osiris-Rex– c’est-à-dire « Origines, interprétation spectrale, identification des ressources et sécurité – Regolith Explorer », merci – devrait livrer une petite capsule qui atterrira dans le désert de l’Utah le 24 septembre. L’atterrisseur contiendra peut-être une demi-livre (250 grammes) de roches et de poussière, par rapport aux échantillons de la taille d’une cuillère à café récupérés par de précédentes missions japonaises, que les scientifiques utiliseront pour en savoir plus sur l’histoire du système solaire.

Faut-il continuer à investir dans la Big Tech ?

C’est l’une des rares fois où un échantillon provenant de l’espace lointain est ramené sur Terre. Les objets voyageant bien au-delà de la Terre arrivent à des vitesses extraordinaires et nécessitent un blindage coûteux pour garantir qu’ils ne brûlent pas dans l’atmosphère, ainsi que des systèmes complexes de parachutes ou de fusées pour les ramener au sol en toute sécurité.

Les seules choses qui valent la peine de dépenser tout cet argent pour rapporter de la Terre sont des échantillons scientifiques sans précédent comme ceux arrivant de Bennu et des humains – les neuf rentrées autorisées par la Federal Aviation Administration en 2023 étaient des astronautes revenant sur des missions publiques et privées SpaceX Dragon. Mais si la vision la plus ambitieuse de l’économie spatiale se réalise – une vision avec des médicaments et des appareils électroniques fabriqués en orbite, ou des métaux extraits d’astéroïdes – nous devrons rapporter beaucoup plus de choses.

En effet, la semaine dernière, nous avons appris que Varda Space Industries, une entreprise qui tente de fabriquer des produits uniques dans l’espace, autorisation refusée pour ramener ses premiers échantillons d’orbite plus tôt ce mois-ci au même champ de tir de l’US Air Force où atterrira la capsule d’Osiris-Rex. De l’entreprise premier vaisseau spatial, lancé en juin, comprenait un fabricant chargé de fabriquer des échantillons du ritonavir, un médicament contre le VIH. Pour l’instant, Varda devra attendre pendant qu’il présente une nouvelle demande de licence de réentrée pour voir comment ils s’en sont sortis.

Les responsables de la FAA soulignent que c’est la première fois qu’une entreprise privée sera autorisée à renvoyer un échantillon de l’orbite et que la sécurité est primordiale. Mais Varda espère atterrir des charges utiles mensuellement en 2026, et ce n’est pas la seule entreprise à avoir de telles aspirations : Redwire et Space Tango examinent ces plans d’affaires, tandis que les investissements majeurs dans les stations spatiales commerciales sont motivés en partie par l’attente de revenus provenant de différents genre de fabrication. Des entreprises comme Espace d’inversion et de canopée développent les outils nécessaires pour ramener les charges utiles à moindre coût, mais ils ont un long chemin à parcourir. AstroForge, une société qui prévoit d’extraire des métaux du groupe du platine à partir d’astéroïdes, espère ramener sa première charge utile sur Terre avant 2030. Les régulateurs auront fort à faire pour approuver ces livraisons orbitales, même si elles s’efforcent de suivre le rythme croissant de l’explosion. lance.

Et comme le suggère Osiris-Rex, le secteur privé n’est pas le seul à vouloir utiliser des robots pour rapporter davantage de choses du reste de l’univers. Les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Japon et l’Union européenne ont tous prévu des missions dans les années à venir vers la Lune, Mars, Phobos, la lune de Mars, et un autre astéroïde. C’est un véritable âge d’or pour l’exploitation du système solaire, et nous n’avons même pas encore de fusées entièrement réutilisables.

🌕🌖🌗

INTERMÈDE D’IMAGES

Si tout se passe comme prévu le 24 septembre, nous verrons quelque chose comme cette scène capturée lors d’une répétition générale de la NASA pour la récupération des échantillons qui a eu lieu en juillet.

Photo: NASAA/Keegan Barber

📡 📡 📡

DÉBRIS SPATIAUX

SpaceX poursuit le gouvernement en justice. Dans une démarche juridique typiquement agressive, Le constructeur de fusées d’Elon Musk poursuivi en justice deux responsables du droit administratif et le procureur général Merrick Garland. L’entreprise fait valoir que la façon dont les choses se sont passées accusé de discrimination dans l’emploi plus tôt cette année est inconstitutionnelle.

Maxar se divise en deux. La société d’imagerie de la Terre s’est restructurée en deux organisations, l’un s’est concentré sur la construction de satellites et l’autre sur la collecte et la vente des données collectées. Les changements viens après que la société a été privatisée plus tôt cette année par les investisseurs en capital-investissement Advent.

Rocket Lab fait face à la première anomalie depuis 2021. La fusée Electron de l’entreprise a subi un échec après que le deuxième étage de la fusée se soit séparé, laissant le véhicule et sa charge utile, un satellite radar spatial Capella, tomber dans l’océan. L’entreprise est encore en train de déterminer ce qui se passera, mais en attendant, son stock est épuisé. subir les conséquences— et l’ETF ARKX de Cathy Woods j’ai acheté la trempette.

Firefly établit un record de « lancement réactif ». Le fabricant de fusées a lancé un satellite pour la Darpa, l’organisation de développement technologique de l’armée américaine, avec seulement 27 heures de préavis, battant le précédent record de 21 jours. Le Pentagone a je voulais depuis longtemps la possibilité de faire voler des engins spatiaux à la demande, mais jusqu’à présent, les entreprises n’ont pas été en mesure d’y parvenir.

Une usine Tesla est-elle le prix de l’accès à Starlink en Turquie ? Elon Musk et un groupe de dirigeants de SpaceX ont rencontré le président turc Recep Tayyip Erdoğan au sujet de l’accès au marché pour Starlink. Erdoğan a demandé une usine Tesla. VOIR ÉGALEMENT: Bloomberg Matt Levine sur la gestion de Musk de ses entreprises publiques et privées.

🚀PARLER DE FUSÉE🚀 Le vaisseau spatial de SpaceX examen de la sécurité est susceptible de se terminer en octobre, par Kevin Coleman, chef de l’espace de la FAA, mais une évaluation environnementale pourrait prendre plus de temps. Le booster Falcon 9 de la société a volé pour la 17e fois, mais il devient de plus en plus lourd. plus difficile à regarder.

La semaine dernière: UN procès contre Amazon révèle le défiprojet de construire un nouveau réseau satellite.

L’année dernière: Le actions extraterrestres qui a survécu à l’effondrement de la SPAC.

C’était le numéro 195 de notre bulletin d’information. J’espère que votre semaine est hors de ce monde ! Veuillez envoyer vos façons préférées de revenir de l’espace lointain, des conseils et des opinions éclairées à [email protected].