« Ramener la paix » : Mirabai Chanu demande au Premier ministre Modi de mettre fin au conflit au Manipur

L’haltérophile médaillée d’argent olympique Mirabai Chanu a appelé lundi le Premier ministre Narendra Modi à mettre fin au conflit en cours entre deux communautés dans son État d’origine, le Manipur, dès que possible.

Manipur a été témoin d’affrontements ethniques entre les communautés Meitei et Kuki depuis le 3 mai et plus de 150 personnes ont perdu la vie jusqu’à présent.

Chanu, qui s’entraîne actuellement aux États-Unis, a déclaré que les athlètes du nord-est de l’État ont été touchés par le conflit car ils ne peuvent pas s’entraîner compte tenu de la situation actuelle.

« Le conflit à Manipur va durer trois mois mais la paix n’est pas encore revenue. De nombreux joueurs n’ont pas pu s’entraîner à cause de ce conflit et il y a eu des perturbations dans l’étude des élèves. De nombreuses vies ont été perdues et de nombreuses maisons ont été incendiées », a déclaré Chanu dans une vidéo téléchargée sur son compte Twitter.

« Je veux faire appel au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur pour qu’ils mettent fin à ce conflit dès que possible et sauvent tous les habitants de Manipur et ramènent la paix qui prévalait auparavant. »

Chanu, qui a remporté une médaille d’argent dans la catégorie des 49 kg aux Jeux olympiques de Tokyo, a déclaré qu’elle ne pouvait s’empêcher de penser à la situation dans son pays d’origine, même si elle restait loin de là.

« J’ai ma maison à Manipur, mais je m’entraîne actuellement aux États-Unis pour me préparer aux prochains championnats du monde et aux Jeux asiatiques. Même si je ne suis pas à Manipur, j’ai toujours pensé à la fin de ce conflit », a-t-il déclaré.

Les affrontements ethniques ont éclaté dans l’État le 3 mai, après qu’une « marche de solidarité tribale » a été organisée dans les districts des collines pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée (ST).

Les Meiteis représentent environ 53 % de la population de Manipur et vivent principalement dans la vallée d’Imphal, tandis que les tribus, y compris les Nagas et les Kukis, constituent 40 % et résident principalement dans les districts des collines.

