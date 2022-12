Ramener des espèces perdues ravive les écosystèmes, selon une étude

Les scientifiques étudient souvent les sinistres impacts de la perte d’animaux sauvages à cause de la chasse, de la destruction de l’habitat et du changement climatique. Mais que se passe-t-il lorsque des animaux en voie de disparition sont ramenés du bord du gouffre ?

La recherche a montré que la restauration des espèces dites “clé de voûte” – celles qui ont un impact démesuré sur leur environnement – est vitale pour la santé des écosystèmes et peut entraîner des avantages inattendus pour les humains.

Voici quelques exemples notables d’Amérique du Nord.

loups

Peu d’espèces évoquent autant la nature sauvage américaine que les loups.

Bien que vénérés par les communautés autochtones, les colons européens arrivés dans les années 1600 se sont lancés dans de vastes campagnes d’extermination par la chasse et le piégeage.

Au milieu du XXe siècle, il restait moins d’un millier de loups gris aux États-Unis contigus, contre au moins un quart de million avant la colonisation.

L’extinction a été évitée dans les années 1970 lorsque les législateurs ont adopté la loi sur les espèces en voie de disparition, aidant à faire revivre le prédateur au sommet dans certaines parties de son ancienne aire de répartition.

Puis, au milieu des années 1990, le gouvernement a pris des loups du Canada et les a réintroduits dans le parc national de Yellowstone.

Cela a généré une mine de données que les scientifiques s’efforcent encore de comprendre.

Les nouveaux arrivants ont réduit le nombre de wapitis, les empêchant de trop brouter la végétation qui fournit du matériel aux oiseaux pour construire des nids et aux castors pour construire des barrages – un phénomène connu sous le nom de cascade trophique.

La végétation récupérée a aidé à arrêter l’érosion des sols dans les rivières, modifiant leur cours en réduisant les méandres.

En construisant leurs barrages, les castors créent également des étangs profonds dont les jeunes poissons et grenouilles ont besoin pour survivre.

Lorsqu’ils se lancent dans la chasse, les loups se concentrent sur des proies faibles et malades, assurant la survie des plus aptes.

Un article récent a même révélé que les loups ramenés dans l’État du Midwest du Wisconsin éloignaient les cerfs des routes, réduisant ainsi les collisions avec les voitures.

Amaroq Weiss, biologiste et défenseur des loups pour le Center for Biological Diversity, a comparé les écosystèmes à des tapisseries, “et quand nous enlevons certains fils, nous affaiblissons cette tapisserie”, a-t-elle déclaré à l’AFP.

On pense qu’il y a maintenant plus de 6 000 loups gris aux États-Unis contigus. La principale menace est la chasse légalisée dans certains États.

Buffle

L’histoire du buffle américain – également connu sous le nom de bison – est inextricablement liée à la sombre histoire des premiers États-Unis.

D’environ 30 millions, leur nombre a chuté à quelques centaines à la fin du 19e siècle alors que le gouvernement américain cherchait à éliminer les Indiens des tribus des plaines dont le mode de vie dépendait de l’animal.

“C’était un génocide intentionnel d’éliminer les bisons, d’éliminer les Indiens et de les forcer à s’installer dans des réserves”, a déclaré à l’AFP Cody Considine de The Nature Conservancy (TNC).

Buffalo, a-t-il expliqué, fait partie intégrante des efforts de TNC pour rétablir les prairies dans les prairies de Nachusa dans l’Illinois.

Les buffles, qui y ont été introduits en 2014 et qui sont aujourd’hui une centaine, préfèrent manger de l’herbe aux plantes à fleurs et aux légumineuses, ce qui permet à une variété d’oiseaux, d’insectes et d’amphibiens de s’épanouir.

“Certaines de ces espèces sans ce pâturage disparaissent tout simplement du paysage en raison de la forte concurrence des graminées”, a ajouté Considine.

Pendant qu’ils se nourrissent, les sabots des bisons soulèvent et aèrent le sol, contribuant ainsi à la croissance des plantes ainsi qu’à la dispersion des graines.

TNC gère actuellement quelque 6 500 buffles et crée un programme pilote avec des partenaires tribaux qui consiste à transférer les animaux excédentaires aux communautés autochtones, dans le cadre d’efforts plus larges pour faire revivre le mammifère national américain.

On pense maintenant que quelque 20 000 buffles errent dans des «troupeaux de conservation», bien qu’aucun ne soit vraiment en liberté, a ajouté Considine.

Loutres de mer

En tant que prédateur dominant des environnements marins côtiers, les loutres de mer jouent un rôle extrêmement important dans leur écosystème.

Historiquement, ils s’étendaient de la Basse-Californie à la côte ouest jusqu’à l’Alaska, la Russie et le nord du Japon, mais la chasse à la fourrure dans les années 1700 et 1800 a décimé leur nombre, qui était autrefois jusqu’à 300 000.

On a pensé pendant un certain temps qu’ils avaient été complètement exterminés au large de la Californie, mais une petite population survivante d’environ 50 personnes les a aidés à récupérer partiellement à environ 3 000 aujourd’hui.

Jess Fujii, responsable du programme sur les loutres de mer à l’aquarium de Monterey Bay, a déclaré à l’AFP que des recherches menées dans les années 1970 dans les îles Aléoutiennes ont montré que les loutres maintenaient l’équilibre de la forêt de varech en surveillant les oursins qui les broutent.

Au cours de la dernière décennie, des interactions plus complexes sont apparues. Ceux-ci incluent les avantages en aval des loutres pour les habitats de zostères dans les estuaires de la Californie.

Ici, les loutres de mer contrôlaient la population de crabes, ce qui signifiait qu’il y avait plus de limaces de mer capables de brouter les algues, gardant la zostère saine.

La zostère marine est considérée comme une “pépinière de la mer” pour les poissons juvéniles, et elle réduit également l’érosion, qui peut prendre en compte les inondations côtières.

“Le varech et la zostère marine sont souvent considérés comme de bons moyens de séquestrer le carbone, ce qui peut aider à atténuer les impacts continus du changement climatique”, a souligné Fujii, un excellent exemple de la façon dont la destruction de la nature peut aggraver le réchauffement planétaire.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici