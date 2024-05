Ramener à la maison les corps des otages détenus en captivité par le Hamas

Mercredi, devant une maison en ruine dans le camp de réfugiés de Jabalya, dans le nord de Gaza, le lieutenant-colonel. Almog a déclaré à un groupe de journalistes : « L’ennemi a placé des explosifs, préparé des embuscades et nous a attendus. Nous avons trouvé des engins explosifs et des pièges dans chacune des maisons. Mais le 202e bataillon combat depuis huit mois à Gaza ; les armes et les moyens de combat que nous y avons trouvés n’étaient pas différents. Il y avait un ennemi ici – un ennemi têtu. Ils se sont battus pour cet endroit – et y sont morts.

Almog, 36 ans, du kibboutz Neot Mordechai en Haute Galilée, est le commandant du 202e bataillon de la brigade de parachutistes.

Il s’agit d’une formation régulière, l’un des trois bataillons de la plus célèbre des brigades d’infanterie de Tsahal. Le 202e a passé les deux dernières semaines au cœur de Jabalya. La zone n’est pas encore complètement pacifiée et des tirs d’armes légères et de chars étaient visibles à proximité.

Au cours de ses opérations à Jabalya en début de semaine, la 202e a récupéré les corps de quatre Israéliens assassinés par le Hamas le 7 octobre : Itzik Gelenter, 57 ans ; Amit Buskila, 28 ans ; Shani Louk, 23 ans ; et Ron Binyamin, 52 ans.

Comment Tsahal a pu restituer les corps des otages

J’ai assisté aux funérailles de Louk dans sa ville natale, Moshav Srigin, au sud de Beit Shemesh, dans la vallée d’Eila. Venir à cet endroit peut nous en dire plus sur la façon dont son corps a été retrouvé et sur les soldats qui ont accompli la mission.

Le journaliste prend une photo des soldats de Tsahal récupérant les corps des otages détenus en captivité par le Hamas. (crédit : JONATHAN SPYER)

« Les renseignements dont nous disposions sur cet endroit provenaient du niveau de renseignement de la brigade et du bataillon », a déclaré Almog, « et nous sommes arrivés à la conclusion que quelque chose était inhabituel ici… C’est une combinaison de plusieurs facteurs – le renseignement au niveau de la brigade, la force tactique qui localise le site, puis la force du Yahalom [Combat Engineering Corps reconnaissance] unité qui a effectué son travail spécialisé.

La force tactique des parachutistes, qui est entrée dans la maison et a localisé le puits dans lequel se trouvaient les corps, était dirigée par le lieutenant Roi Beit Yaakov, 22 ans, d’Eli, qui a été tué la semaine dernière lors des combats à Gaza.

Son équipe a capturé la maison dans le cadre de la bataille de la 202e contre les terroristes du Hamas.

« Quelque chose semblait inhabituel à Roi dans cette maison », a déclaré Almog. « Alors il a commencé à enquêter, déplaçant des meubles, déplaçant des tapis, et ils ont trouvé une ouverture dans l’une des pièces, menant à un puits. »

Beit Yaakov a signalé la découverte du puits au commandant de sa compagnie, le major Gal Shabbat, qui a été tué plus tard dans la semaine. Le Shabbat a alors déclenché le processus de fouille du puits. Une unité Yahalom a été appelée.

« Ils ont atteint les corps eux-mêmes, et ils ont été identifiés, et en fin de compte, il est devenu clair qu’il s’agissait des corps des quatre personnes que vous connaissiez », a déclaré Almog.

A l’intérieur de la maison, il faut se déplacer prudemment sur les décombres. Dans l’obscurité, nous nous sommes dirigés vers la pièce où se trouvait le puits. C’était encore ouvert. Nous nous en sommes approchés avec précaution, allumant nos lampes de poche dans l’obscurité.

Le puits est un trou quelconque dans le sol. L’ouverture est étroite, un mètre sur un mètre, et il y a une échelle métallique qui descend. Le puits a une profondeur d’environ 10 mètres et mène à un tunnel.

Lorsque les forces de Beit Yaakov sont entrées, elles ont été cachées par un tapis. L’atmosphère dans la maison est intime et fétide.

Le major A, membre de l’unité Yahalom qui a fouillé et sécurisé le puits, nous a raconté à l’extérieur de la maison : « Nous avons pu identifier des éléments inhabituels, et ceux-ci nous ont finalement amenés à retrouver les corps… Quand nous avons sommes entrés dans le puits, nous ne savions pas qu’il y avait des corps là-bas.

Il a soigneusement évité toute discussion sur les méthodes précises utilisées par sa force.

Un journaliste de la Treizième chaîne a interrogé le major A sur le dilemme de risquer la vie des soldats pour dégager les cadavres.

« Pas de dilemme », a-t-il déclaré. « Nous nous engageons à traquer les tunnels du Hamas et à ramener tous les otages en Israël, morts ou vivants, tout le monde. »

Almog a déclaré plus tard qu’il suffisait pour qu’un commandant rate quelque chose, et cela pourrait ne jamais être retrouvé. Il s’agit de l’instinct et de la connaissance du terrain du commandant, qui a choisi dans ce cas d’aller un peu plus loin. Pour déplacer un tapis, qu’il aurait pu ignorer. Mais il ne l’a pas fait.

« Alors il a trouvé un puits. Nous en avons trouvé beaucoup dans le passé. Mais Roi décida de rester et de fouiller la maison. Il aurait pu continuer. Roi était un commandant d’escouade du plus haut niveau, et sa mémoire restera avec nous pour toujours, comme celle de tous les morts de cette guerre et de toutes les guerres du passé », a déclaré Almog.

Beit Yaakov a été tué deux jours après la découverte des corps. Il a été tué avec quatre de ses camarades lors d’un tir ami dans la chaleur et la confusion de la bataille de Jabalya. Le même jour, Shabbat, de Katzir, le commandant de compagnie de Roi à qui il rapporta la découverte du puits, fut tué par un tireur embusqué ennemi.

La lutte pour Jabalya se poursuit et la bataille principale à Gaza se déroule désormais plus au sud, à Rafah, tandis que les politiciens continuent de se chamailler et de manœuvrer pour prendre position.

Il est difficile de passer du temps avec les combattants sur le terrain à Gaza sans conclure qu’ils méritent mieux que tout cela. Cela ne semble pas affecter la rigueur et la force de leur engagement.

« Il y a ici une organisation qui a eu beaucoup de temps pour se préparer », a déclaré Almog, « et la guerre n’est pas une question de quelques mois, et c’est fini. La guerre, comme le dit le cliché, est le royaume de l’inconnu. Et nous retournerons là où nous étions auparavant, car l’ennemi ne coopère pas toujours et les renseignements s’améliorent et s’affinent. C’est légitime. C’est une longue guerre. Personne ne pensait que cela se terminerait rapidement. Nous avons commencé en hiver ; maintenant c’est l’été. Et si nous devons à nouveau nous battre en hiver, ce n’est pas grave, et au final, nous apporterons la sécurité à Israël.»

Yosef, l’un de ses parachutistes, issu d’une famille ultra-orthodoxe du quartier Bayit Vagan de Jérusalem, debout dans les décombres à l’extérieur du bâtiment où les corps des Israéliens assassinés ont été retrouvés, a déclaré : « Nous continuons notre route. C’est un travail difficile mais satisfaisant. Puis, cherchant une métaphore appropriée, il conclut : « C’est un sentiment extraordinaire d’être ici, vous savez. Comme Samson, d’une certaine manière.

Lors des funérailles de Louk à Srigim, son père, Nissim Louk, a déclaré aux personnes en deuil : « Le sang des personnes assassinées, et parmi eux Shani, n’a pas été abandonné et a crié depuis le sol. »

C’est l’histoire de ceux qui l’ont entendue et de ceux qui l’ont ramenée à la maison.