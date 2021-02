NATIONS UNIES (AP) – Le chef de l’ONU chargé de la lutte contre le terrorisme a appelé mercredi le rapatriement de dizaines de milliers de femmes et d’enfants soupçonnés de liens avec le groupe extrémiste État islamique, avertissant que beaucoup sont radicalisés dans des camps de détention en détérioration en Syrie et en Irak.

Vladimir Voronkov a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que près de deux ans après la défaite des militants extrémistes sur le terrain, «quelque 27 500 enfants étrangers sont toujours en danger» dans des camps du nord-est de la Syrie, dont environ 8 000 originaires d’une soixantaine de pays autres que l’Irak. Il a déclaré que 90% d’entre eux avaient moins de 12 ans.

Tragiquement, a déclaré Voronkov, la communauté internationale n’a fait «pratiquement aucun progrès» dans la résolution du problème de ces enfants et de ces femmes, même si «les défis et les risques sont de plus en plus graves avec la négligence, et pourraient avoir un impact à long terme, pas seulement dans le région mais globalement. »

Son appel à l’action a été repris par Jeffrey DeLaurentis, vice-ambassadeur américain par intérim qui s’est exprimé au nom de la nouvelle administration du président Joe Biden. Il a déclaré que Biden s’était engagé à travailler avec la coalition internationale que les États-Unis ont établie en 2014 pour mettre en déroute le groupe État islamique d’Irak et de Syrie, «pour s’assurer que ce groupe terroriste est vaincu de manière durable et globale».

«Nous observons avec inquiétude les femmes et les enfants languir dans des camps dans des conditions désastreuses avec un accès limité à l’éducation, augmentant le potentiel de leur radicalisation», a déclaré DeLaurentis.

Il a averti que la menace mondiale des extrémistes de l’État islamique «augmentera si la communauté internationale ne rapatrie pas ses citoyens».

Voronkov a déclaré que «la situation humanitaire et sécuritaire déjà désastreuse dans les centres de détention et les camps de déplacés se détériore encore davantage, en particulier dans le camp d’Al-Hol», dans le nord-est de la Syrie.

«Les droits humains les plus fondamentaux sont sapés», a-t-il déclaré. «De nombreux cas de radicalisation terroriste, de formation à la collecte de fonds et d’incitation à la haine ont été signalés.»

L’histoire continue

Selon un rapport publié la semaine dernière par des experts de l’ONU surveillant les sanctions contre le groupe État islamique, il y a environ 65000 résidents à Al-Hol, bien plus que sa capacité prévue, mais le nombre de gardes est passé de 1500 à la mi-2019 à 400 à la fin 2020.

Le groupe d’experts a déclaré que quelque 10 000 femmes et enfants étrangers se trouvaient dans une annexe d’Al-Hol, où certains mineurs «seraient endoctrinés et prêts à devenir de futurs … agents» du groupe État islamique.

Dans un autre camp dans le nord-est de la Syrie appelé Roj, où les conditions sont plus confortables mais la sécurité est «plus intrusive et efficace», le panel a déclaré que le coût de la contrebande «vers une destination sûre a été rapporté à environ 14 000 dollars contre 2 500 dollars. 3 000 $ de Hol. »

Voronkov a déclaré au Conseil de sécurité qu’en octobre, le groupe État islamique a réitéré «qu’organiser les jailbreaks et aider les évadés était une priorité».

Il a félicité le Kazakhstan, la Russie et l’Ouzbékistan pour avoir ramené chez eux des centaines d’enfants syriens. Il a exhorté les autres pays, en particulier en Europe, qui ont effectué moins de rapatriements, à «intensifier activement leurs efforts».

Voronkov a également averti que quelque 10 000 combattants de l’État islamique, «y compris des combattants terroristes étrangers par milliers, restent actifs dans la région, la majorité d’entre eux en Irak, poursuivant une insurrection prolongée».

Le groupe d’experts a déclaré qu’un pays non identifié estimait en novembre qu’environ 11 000 hommes combattants de l’EI étaient détenus dans le nord-est de la Syrie, dont 1 700 de pays étrangers, 1 600 Iraquiens, 5 000 Syriens et 2 500 «de nationalité inconnue». Ils ont dit que 100 mineurs de sexe masculin étaient détenus au camp de Houri.