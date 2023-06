Ramayana : Nitesh Tiwari met tout en œuvre pour faire de cet opus magnum le plus gros film sorti d’Inde

Réunissant les meilleurs professionnels de l’industrie, producteur Namit Malhotra se prépare à produire l’un des plus grands films indiens. Dirigé par Nitesh Tiwarice drame mythologique épique va être un magnum opus, jamais produit dans le cinéma indien.

Il sera réalisé à grande échelle, avec des visuels jamais vus auparavant. Avec un équipement, des techniques et des effets de pointe mis en œuvre, le magnum opus est entrepris par la plus grande équipe de professionnels qualifiés du monde entier qui travaillent férocement sous la direction de Nitesh Tiwari. Une grande équipe VFX, le plus grand casting et des méga sets sont en cours de création pour construire le monde de Ramayana.

Selon une source interne de l’industrie, « Ramayana va être l’un des plus grands films à sortir de l’Inde et est soutenu par l’une des principales sociétés d’effets visuels du monde. Nitesh Tiwari qui est l’un des meilleurs réalisateurs du pays travaille à plein régime. Le film rassemble l’un des plus gros castings à avoir jamais été sur l’écran indien. Le tournage du film commencera d’ici la fin de cette année. «