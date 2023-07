Ramayan : Alia Bhatt, Ranbir Kapoor rejoindront le tournage test du réalisateur Nitesh Tiwari ? Voici ce que nous savons

Alia Bhat et Ranbir Kapoor devraient jouer dans Nitesh Tiwari-dirigé Ramayan. La débâcle de Prabhas et Kriti Sanon vedette Adipurush a rendu tout le monde dubitatif. Mais les fabricants sont très prudents avec la planification et le développement de la même chose. Ils ne souhaitent pas blesser les sentiments des masses et, par conséquent, selon les derniers développements, les fabricants ont prévu un tournage simulé. Oui, tu l’as bien lu. Il a été dit plus tôt que les réalisateurs étaient très prudents à propos de ce film.

Alia Bhatt, Ranbir Kapoor rejoindront le tournage test du Ramayan de Nitesh Tiwari ?

Eh bien, depuis que le Ramayan de Nitesh Tiwari a été annoncé, il a fait le buzz. Lorsque les noms d’Alia Bhatt et de Ranbir Kapoor ont fait surface, le buzz a augmenté. Et maintenant, selon le dernier développement, la pré-production de Ramayan se déroule à grande échelle. Tout sous le soleil est largement discuté, y compris les tests de look, les effets visuels, les costumes, les récits et plus encore. Et maintenant, les réalisateurs ont prévu de mettre un petit décor à Filmcity. C’est juste pour une séance d’essai pour voir et obtenir l’apparence et la sensation correctes.

Selon un rapport de Pinkvilla, une source informe: « Les créateurs sont extrêmement prudents et ne veulent rien négliger pour dépeindre l’histoire de la manière la plus authentique. Le tournage test est prévu pour fin juillet, provisoirement le 28 juillet. Cependant, on ne sait pas encore quel acteur fera partie de cet exercice. » Il y a des rapports indiquant que Ranbir et Alia feront un tournage test important pour Ramayan.

Nitesh Tiwari est extrêmement prudent quant à l’adaptation de Ramayan

Eh bien, après la mauvaise performance de Prabhas et Kriti Sanon avec Ramayan, Nitesh Tiwari s’est lui-même penché sur la caractérisation et les costumes du film. Même les chansons seront faites de manière à n’offenser personne. Des sources disent que les créateurs veulent faire et adapter sans commettre les erreurs commises par Adipurush et que le public l’accepte. Fait intéressant, Om Raut a étendu son soutien au film de Nitesh Tiwari.

Pendant ce temps, on dit que Yash jouera le rôle de Raavan. Plus tard, il y a eu des rapports selon lesquels la star de KGF aurait refusé le rôle. Ramayan est soutenu par Madhu Mantena et Namit Malhotra.