Ramaswamy voulait être un initié du RNC avant de commencer à dénigrer l’institution

Même s’il a tenté de pénétrer dans les cercles du RNC lors du dernier cycle électoral, le riche Ramaswamy Il n’a jamais fait ce que les nouveaux arrivants les plus aisés feraient : faire un don à Trump, bien qu’il l’ait déclaré « le meilleur président du 21e siècle » lors d’un récent débat. Un examen des dossiers de la FEC montre qu’il n’a rien donné à la candidature de l’ancien président à la réélection de 2020 ou au RNC avec lequel il essayait de s’attirer les faveurs.

Ramaswamy voulait juste s’impliquer.

« En tant qu’Amérique, nous nous regardons désormais dans le miroir et nous posons la question la plus difficile que nous ayons jamais eue : qui sommes-nous en tant que peuple ? Sommes-nous des survivants ? Ou sommes-nous des victimes ? Je sais lequel je veux que nous soyons. C’est pourquoi j’ai choisi d’être ici ce soir – à la Convention nationale républicaine », a écrit Ramaswamy dans son projet de discours, qui a été envoyé aux hauts responsables du RNC avant la convention d’investiture de 2020.

Ramaswamy n’a jamais prononcé ce discours. Interrogé sur les efforts inédits visant à participer à la convention, un porte-parole du candidat a déclaré qu’il offrait une position unique en tant que validateur potentiel de Trump.

« En 2020, aucun PDG n’était disposé à parler ouvertement de Trump et de ce qui était juste. Vivek venait de s’exprimer sur les réactions des entreprises aux émeutes du BLM et faisait campagne contre le capitalisme éveillé », a déclaré Tricia McLaughlin, conseillère principale de Ramaswamy. « Vivek pensait que Trump était un excellent président qui avait été traité injustement et s’est porté volontaire comme jeune PDG. »

Après que Ramaswamy ait soumis le projet de discours, le RNC a donné suite à un programme de parrainage, a-t-elle déclaré.

« Il ne voulait pas jouer à ce jeu », a déclaré McLaughlin.

Le message de Ramaswamy, véhiculé dans le discours qu’il a soumis mais jamais prononcé, reflète largement sa rhétorique de campagne actuelle.

« Il est temps de tourner la page d’une décennie ‘éveillée’ de célébration de nos différences, et d’une nouvelle décennie de célébration de notre unité une fois de plus », a écrit Ramaswamy dans des remarques saupoudrées de sa biographie en tant que fils d’immigrés indiens de la classe ouvrière qui ont continué pour créer sa propre entreprise de biotechnologie.

Il a réprimandé les « politiques soucieuses de la race » qui, selon lui, « ont attisé un nouveau racisme ». Et il a imploré les Américains de « choisir la démocratie plutôt que l’autoritarisme » et « la responsabilité personnelle plutôt que la responsabilité du gouvernement » – faisant écho aux thèmes du Parti républicain d’avant Trump.

Mais la soif de Ramaswamy d’entrer dans les bonnes grâces du RNC il y a quelques années à peine contraste désormais avec ses attaques croissantes contre l’institution, qui ont anéanti ses espoirs de débattre cette semaine avec son compatriote candidat du GOP, Chris Christie. « Mes idées sont une menace pour l’establishment républicain et c’est pourquoi ils essaient de me faire taire », a-t-il déclaré. a écrit cette semaine sur X, le site anciennement connu sous le nom de Twitter.

Dans le message, il a appelé à la fin des super PAC, qui ont alimenté les campagnes de certains de ses rivaux comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

L’incapacité de Ramaswamy à faire des percées auprès du RNC en 2020 a peut-être autant à voir avec l’argent.

L’un des républicains les plus riches de la course avec une valeur nette déclarée proche du milliard de dollars, Ramaswamy a refusé de faire un don à Trump ou au RNC au cours du dernier cycle, selon un examen des dossiers de financement de la campagne.

« Il est choquant que le personne la plus riche ou la deuxième plus riche sur la scène du débat, qui prétend être l’un des plus grands fans de Trump, a donné zéro non seulement à Trump mais au RNC au cours du cycle 2020 », a déclaré une personne activement impliquée dans le RNC, qui a obtenu l’anonymat pour s’exprimer librement.

La campagne de Ramaswamy n’a pas immédiatement répondu à la question de savoir pourquoi il n’avait pas cédé à Trump.

Aucun autre candidat pour 2024 n’a fait de don à Trump, selon un examen des dossiers, mais aucun n’a fait autant d’éloges à l’ancien président que Ramaswamy – et pratiquement aucun n’est aussi riche personnellement.

L’admiration de Ramaswamy pour Trump, cependant, n’a pas changé entre 2020 et cette année. Après avoir fait l’éloge de Trump lors d’un débat sur FOX en août, Ramaswamy a également critiqué Christie pour avoir attaqué Trump et a été le premier candidat à lever la main lorsqu’on lui a demandé de soutenir Trump en tant que candidat du parti s’il était reconnu coupable de l’une des accusations criminelles auxquelles il fait face.

Le manque d’expérience politique de Ramaswamy a suscité les critiques de plusieurs rivaux. Lors du dernier débat primaire, la semaine dernière, Ramaswamy a reconnu la vulnérabilité potentielle.

« Laissez-moi être à la hauteur de vous tous », a-t-il dit. « Je suis le nouveau ici. Et donc je sais que je dois gagner votre confiance. Que vois-tu? Vous voyez un jeune homme un peu pressé. Peut-être un peu ambitieux. Il semble parfois que je sois un peu un je-sais-tout. Je suis ici pour vous dire non, je ne sais pas tout.

Jessica Piper a contribué à ce rapport.