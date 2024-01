Ramaswamy termine la campagne 2024 en devenant rapidement le substitut de Trump : « Conduisez-nous à la victoire »

Lorsque Vivek Ramaswamy est monté sur scène à Atkinson, dans le New Hampshire, mardi, un jour seulement après avoir terminé sa campagne présidentielle, il a prononcé un discours passionné.

En fait, c’était le même discours que Ramaswamy avait prononcé à plusieurs reprises sur la piste lorsqu’il se présentait aux électeurs, mais à une exception près : il a remplacé les références à lui-même par des références à Donald Trump.

En moins de 24 heures, Ramaswamy, un homme d’affaires de biotechnologie et commentateur conservateur qui a fait campagne comme l’alternative la plus favorable à Trump et « l’Amérique d’abord » dans le domaine du GOP, a abandonné la course à 2024 et a soutenu son ancien adversaire.

Dans le New Hampshire, il est apparu aux côtés de l’homme qui – pas plus tard que samedi – l’avait accusé de « trucs de campagne trompeurs » et de ne pas être « MAGA ».

Mais il y avait peu de mésentente entre eux mardi.

“Nous sommes au milieu d’une guerre dans ce pays”, a déclaré Ramaswamy, décrivant un pays divisé entre “ceux d’entre nous qui aiment les États-Unis d’Amérique et une minorité marginale qui déteste ce pays et ce que nous défendons”.

“Et maintenant, nous avons besoin d’un commandant en chef qui nous mènera à la victoire”, a-t-il déclaré.

L’ancien président n’a pas tardé à lui rendre la pareille.

“J’ai été un de ses amis même si nous étions en compétition les uns contre les autres”, a déclaré Trump. “Mais j’étais un de ses amis et nous nous entendions bien et… Je n’arrêtais pas de dire : ‘Pourquoi se présente-t-il ? Il n’arrête pas de me traiter de grand président.’ Mais c’est un gars fantastique, un gars très intelligent. Il a des idées formidables.”

La fin de la campagne de Ramaswamy a marqué le début de son prochain chapitre : en tant que substitut vocal de la campagne Trump.

“Il va travailler avec nous pendant longtemps”, a déclaré Trump mardi après que certains dans la foule aient scandé “VP, VP, VP”.

Sergio Florès/Reuters

Pendant un certain temps, au moins, il semblait que Ramaswamy gagnait du terrain auprès des électeurs républicains de l’Iowa et de tout le pays. Sa campagne, bien que peu regardée au départ, l’a aidé à se forger une visibilité de plus en plus grande auprès des conservateurs.

Il a vu son pic de sondage d’environ 11 % le 23 août, ce qui était alors supérieur au soutien accordé à Chris Christie, Nikki Haley, Mike Pence et d’autres.

C’était également le jour du premier débat primaire où Ramaswamy s’est distingué par son soutien à Trump, gardant la main levée plus longtemps que tout autre candidat sur scène lorsqu’on lui a demandé s’il soutiendrait toujours Trump, le candidat républicain étant l’ancien président à être reconnu coupable de les accusations auxquelles il fait face. (Trump a plaidé non coupable et nie tout acte répréhensible.)

L’engagement de Ramaswamy est devenu une partie importante de son argumentaire auprès des électeurs, s’engageant même à garder Trump comme conseiller, voire comme vice-président, s’il parvenait à la Maison Blanche.

Mais finalement, il y a eu un changement. Tout en restant généralement élogieux à l’égard de Trump, Ramaswamy a commencé à comparer Trump à un soldat « blessé », en disant : « Si vous voulez sauver Trump », les Iowans devraient plutôt voter pour lui afin de ne pas jouer dans « le piège de l’État profond » : » a-t-il affirmé de manière conspiratrice, réduisant la course pour éliminer Trump et soutenir Haley à la place.

Ce qui semblait être une relation inhabituellement amicale entre les concurrents a connu une période difficile deux jours seulement avant les caucus de l’Iowa, après que la campagne de Ramaswamy ait distribué des chemises sur lesquelles était écrit “Sauvez Trump, votez Vivek”.

Trump l’a poursuivi pour cela, publiant sur les réseaux sociaux que cette décision était « très sournoise, mais voter pour Vivek est un vote pour « l’autre côté » – ne vous laissez pas duper par cela. Votez pour « TRUMP », ne le faites pas. Ne gaspillez pas votre vote!”

La rupture a cependant été de courte durée, car Ramaswamy s’est rapidement rallié à Trump après la grande victoire de Trump dans les caucus de l’Iowa, l’appelant pour le féliciter lundi soir.

“Je compte le rejoindre demain dans le New Hampshire et je pense que je compte le rejoindre également en campagne électorale après cela, car je pense qu’il est important qu’il devienne le prochain président des États-Unis”, a déclaré Ramaswamy à ABC News. .

Ce n’était pas le résultat que Ramaswamy lui-même avait recherché, a-t-il reconnu. Mais à ce moment-là, son propre élan dans les sondages s’était estompé, les sondages de 538 électeurs potentiels ayant suivi chaque débat primaire montrant qu’il a suscité des réactions de division.

Selon 538 moyennes, Ramaswamy n’était qu’à 6,4 % dans l’Iowa le jour du caucus.

Pourtant, sa campagne s’est vantée d’un « bouleversement majeur » et son jeu au sol dans l’Iowa n’a pas manqué.

Il a organisé plus de 300 événements dans l’État au cours de sa campagne de près de 11 mois, s’installant même à Des Moines, et a réalisé une grande performance lors de nombreux événements jusqu’à la fin de sa candidature.

Jusqu’à la veille des caucus, il avait insisté auprès des électeurs sur le fait qu’il resterait membre jusqu’aux élections générales, quelle que soit sa performance dans l’Iowa.

Lundi soir, cependant, il a dit autre chose à ses partisans.

Brandon Bell/Getty Images

“Nous avons examiné la situation sous tous les angles et je pense qu’il est vrai que nous n’avons pas obtenu la surprise que nous souhaitions offrir ce soir”, a-t-il déclaré dans un discours à l’approche des résultats qui le placent à la quatrième place.

Il a suspendu sa campagne après avoir rencontré certains membres de son équipe lors d’une fête de célébration du caucus, déclarant plus tard à ABC News que la décision d’abandonner avait été prise par lui et son épouse, le Dr Apoorva Ramaswamy.

Vivek Ramaswamy affirme désormais qu’il fera « tout ce qu’il peut » pour soutenir Trump dans la course.

“Si ce n’est pas moi – et ce n’est pas le cas, ce soir, c’est clair – je pense que Trump devrait être le prochain président des Etats-Unis et je vais faire tout ce que je peux pour que ce soit le cas. ” il a fait part lundi de son choix de se rendre au New Hampshire.

Lorsqu’on lui a demandé précédemment s’il envisagerait de devenir vice-président de Trump, Ramaswamy répondait généralement quelque chose du genre “J’aime cet homme, mais je ne peux que diriger depuis le front”, comme il l’a déclaré à un électeur plus tôt lundi.

Mais quelques heures plus tard, interrogé par ABC News, il a déclaré qu’il “évaluerait ce qui serait le mieux pour l’avenir de ce pays”.

Il n’a pas non plus exclu une candidature en 2028, déclarant à ABC News : “Je pense que ce mouvement ne fait que commencer”.

Mais, a-t-il ajouté, « qui sera le meilleur véhicule pour faire avancer ce programme ? Pour le moment, c’est Donald Trump et il a tout mon soutien pour cette raison. Mais « l’Amérique d’abord » ne s’arrête pas en 2028. Cela ne prend pas fin en 2028. ” Cela ne se terminera pas en 2032. Cela durera encore 250 ans, et c’est, à mon avis, ce qui attend ce pays. “

Lalee Ibssa et Soo Rin Kim d’ABC News ont contribué à ce rapport.