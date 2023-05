Ramaswamy propose de porter l’âge de vote à 25 ans, à moins que les gens ne servent dans l’armée ou ne réussissent un test

COLUMBIA, SC (AP) – L’espoir présidentiel républicain Vivek Ramaswamy a exprimé jeudi son soutien au changement de l’âge de vote global aux États-Unis à 25 ans, à moins que les jeunes Américains accomplissent au moins six mois de service dans l’armée ou en tant que premiers intervenants – ou passent la même citoyenneté test administré à ceux qui cherchent à devenir des citoyens naturalisés.

La campagne de Ramaswamy a annoncé la pression de l’entrepreneur biotechnologique et militant « anti-réveil » pour un amendement constitutionnel américain promouvant le « vote du devoir civique », qu’il a annoncé dans un communiqué de presse et détaillé lors d’un événement de campagne à Urbandale, Iowa.

Réviser la Constitution n’est pas une tâche simple, nécessitant un soutien écrasant au Congrès et dans les législatures des États. Pourtant, Ramaswamy a déclaré dans son communiqué que « l’absence de fierté nationale est une menace sérieuse pour l’avenir de notre pays » et a fait valoir que sa proposition « peut créer un sentiment d’objectif et de responsabilité partagés parmi les jeunes Américains pour devenir des citoyens éduqués ».

Sur Twitter lors de son événement dans l’Iowa, Ramaswamy a reconnu: « Je comprends que tout le monde n’aimera pas cette proposition et qu’il faudra de la persuasion pour convaincre bon nombre de ses mérites, mais je suis prêt à l’assumer. »

À 37 ans, Ramaswamy est la plus jeune personne en lice pour l’investiture présidentielle du GOP 2024 dans un domaine qui comprend déjà plusieurs candidats dans la soixantaine, dont l’ancien président Donald Trump et l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson.

Une autre rivale, l’ancienne ambassadrice de l’ONU et gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, 51 ans, a appelé à une nouvelle génération de dirigeants politiques au cœur de sa campagne, affirmant même que des tests cognitifs devraient être exigés pour les politiciens plus âgés.

Apporter des modifications à la Constitution américaine nécessite l’approbation des deux tiers du Congrès, ainsi que des trois quarts des législateurs des États.

Le 26e amendement, ratifié en 1971, a abaissé l’âge de vote fédéral de 21 à 18 ans. Le débat avait commencé des décennies plus tôt pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Congrès a abaissé l’âge minimum du projet à 18 ans, incitant le slogan «assez vieux pour se battre, assez vieux». voter. »

Les États ont commencé à abaisser leur âge de vote, à la suite d’un appel du président Dwight Eisenhower lancé en 1954. D’autres pressions pour des changements globaux sont survenues pendant la guerre du Vietnam et, en 1970, le Congrès a modifié la loi sur le droit de vote, abaissant l’âge de vote au fédéral, élections nationales et locales à 18.

Une poignée d’États ont poursuivi le gouvernement fédéral, arguant que le Congrès n’avait aucune compétence sur l’âge de vote des États, ce que la Cour suprême a accepté. Un amendement constitutionnel, qui a remplacé toutes les lois des États avec des seuils supérieurs à 18 ans, a été rapidement adopté par le Congrès et ratifié par les trois quarts des États.

Dans le cadre de sa proposition, Ramaswamy a fait valoir que son plan ne nécessiterait « aucune bureaucratie gouvernementale supplémentaire » pour être administré, affirmant que le débat généré par sa proposition « catalysera lui-même une conversation attendue depuis longtemps en Amérique sur ce que signifie être un citoyen et comment favoriser la fierté civique de la prochaine génération.

Meg Kinnard, l’Associated Press