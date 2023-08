Ramaswamy brille, Trump occupe une place importante

Bien qu’il soit considéré comme un candidat de loin pour la nomination du GOP, Ramaswamy a volé une grande partie de la vedette aux prétendants les plus en vue, notamment le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott.

Ramaswamy, un entrepreneur de 38 ans, a défendu Trump alors qu’il délivrait et recevait plus d’attaques que tout autre candidat sur la scène de Milwaukee.

L’ancien vice-président Mike Pence a pris le plus de temps de parole, soit plus de 12 minutes, tandis que Ramaswamy et son interlocuteur fréquent, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, ont chacun parlé pendant plus de 11 minutes, selon Le New York Times.

Scott a parlé pendant un peu plus de huit minutes, derrière l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley et dépassant à peine le temps de parole du gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum et de l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson.

Les candidats se sont affrontés sur une série de questions, la politique en matière d’avortement occupant le plus de temps d’antenne, selon le Times.

Mais le deuxième sujet le plus discuté était Trump, le favori absent qui affiche une avance à deux chiffres sur ses principaux concurrents dans la plupart des sondages nationaux.

Trump a refusé de participer au débat, arguant que cela ne valait pas la peine de se soumettre aux attaques de candidats si loin derrière lui dans les sondages. Au lieu de cela, Trump a pré-enregistré une interview avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui a publié la vidéo sur les réseaux sociaux juste avant le début du débat.

Mais malgré les efforts de Trump pour contre-programmer le débat, sa présence pesait toujours sur celui-ci : l’ancien président a été mentionné 23 fois dans l’auditorium de Milwaukee, selon NBC.

Les modérateurs du débat ont passé tout un segment à interroger les candidats sur Trump, qui s’apprête à se rendre en Géorgie jeudi soir pour se rendre sur des accusations liées à ses efforts pour annuler sa défaite électorale de 2020 face au président Joe Biden.

Les débatteurs, qui ont tous signé un engagement à soutenir l’éventuel candidat du Parti républicain, ont été invités à lever la main s’ils soutiendraient Trump même s’il était reconnu coupable de crimes « par un tribunal » découlant de ses quatre affaires pénales actives.

Six mains se sont levées sur scène. Hutchinson gardait la main baissée et Christie semblait remuer le doigt.