Ramassez ces quatre actions si le marché baisse vendredi

Jim Cramer de CNBC a proposé une liste d’actions à acheter vendredi si le marché baisse.

“J’ai été très déçu de la performance des actions technologiques aujourd’hui … Cela dit, je pense que le marché vous laissera entrer dans les meilleures et que vous obtiendrez à nouveau de meilleurs prix”, a déclaré jeudi l’animateur de “Mad Money”.

Alors que les actions ont bondi jeudi dans la foulée d’un PPI plus faible que prévu, elles se sont effondrées à la fin de la séance de négociation. Le Nasdaq Composite et le S&P 500, riches en technologies, ont tous deux terminé en baisse tandis que le Dow Jones Industrial Average a légèrement augmenté.

Cramer a déclaré que si le marché prenait un coup vendredi, il y a plusieurs actions que les investisseurs devraient envisager d’acheter.

Voici ses choix d’actions :

Amazone DMLA Microsoft Disney

L’indice des prix à la production de juillet a montré jeudi une baisse par rapport à juin, l’IPP diminuant de 0,5% par rapport à un gain attendu de 0,2%, selon les estimations de Dow Jones. Le rapport intervient un jour après que l’indice des prix à la consommation de juillet ait atteint 8,5% contre 8,7% estimé.

Cramer a soutenu que les lectures d’inflation suggèrent que le marché ne se dirige pas vers une vente massive même après avoir connu des jours brillants cette semaine.

“L’inflation n’est pas encore maîtrisée, mais elle est plus maîtrisée. Et une inflation plus maîtrisée peut briser l’ancien modèle de chute du marché le lendemain de toute reprise”, a-t-il déclaré. “Cela ne s’est pas produit cette fois et vous pouvez sentir la confiance revenir”, a-t-il ajouté.

Divulgation: Cramer’s Charitable Trust détient des actions d’Amazon, AMD, Microsoft et Disney.