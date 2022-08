Ramarao On Duty : les fans de Ravi Teja accusent l’acteur de “mauvais choix” ; le cinéaste Sarath Mandava verrouille son compte Twitter

Les fans de Ravi Teja sont livides et comment. Le dernier film de l’acteur, Ramarao On Duty, a explosé au box-office. C’est un calmar humide même aux États-Unis. Les fans de la star ont exprimé leur colère contre l’acteur et cinéaste. Sarath Mandava qui a dirigé la star a été victime de victimes et d’abus incessants. De vilaines insultes, quolibets et moqueries lui sont lancés par les fans de la star. Incapable de gérer le chaos, Sarath Mandava a verrouillé son mode Twitter. Tout le monde dit qu’il a fait cela pour se protéger de la négativité et de la haine. Les gens se sont moqués du film en disant qu’il n’y avait aucun moment qui capture sa célébrité.

Une lettre ouverte à @RaviTeja_offl. C’est un peu long mais s’il vous plaît lisez-le. Il faut le dire. #RamaRaoOnDuty pic.twitter.com/rPpc2qSNNY Yaswanth (@Yaswanth2628) 29 juillet 2022

Dans le film, Ravi Teja joue B Ramarao qui veut découvrir la vérité derrière les mystérieux meurtres de Chittor. La prémisse du film était bonne mais la narration, la narration et la direction étaient faibles. Ce n’est pas tout. Sarath Mandava a fait des commentaires sensationnels sur les médias et les critiques lors des événements promotionnels qui avaient rendu les fans encore plus curieux. Le film de Ravi Teja, Khiladi, était également un raté au box-office. Connu sous le nom de Mass Maharaja, Ravi Teja a connu une phase d’accalmie dans sa carrière. Krack a bien fait mais Khiladi a craqué. Il semble que les fans de la star aient écrit une lettre ouverte appelant l’acteur à les avoir déçus avec ses choix de films.

Une lettre disait: “Vous continuez simplement à signer des films, sans même apprendre des erreurs des flops précédents. Être votre fan nous fait mal comme jamais auparavant.” Le film a à peine fait Rs 8 crores dans le monde au cours de ses trois premiers jours. L’industrie cinématographique Telugu traverse une phase terrible. Les remerciements de Naga Chaitanya, The Warriorr, Happy Birthday, Pakka Commercial ont tous été des flops. Ravi Teja a quatre autres films alignés. Nous espérons qu’il ravive son flair pour ramasser de bons scripts et qu’il aille de l’avant !