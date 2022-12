Ramaphosa s’engage à lutter contre le rapport d’impeachment et à se faire réélire

M. Ramaphosa a entrepris de nettoyer les institutions considérées comme corrompues, notamment le bureau du procureur national et le service national des recettes. En octobre, il a dévoilé plusieurs mesures de lutte contre la corruption sur la base des recommandations d’une commission judiciaire qui a mené une enquête de trois ans sur la corruption publique, au cours de laquelle 300 témoins ont été interrogés.

Le programme de M. Ramaphosa au pays et à l’étranger lui a valu l’affection des dirigeants du monde entier. Il n’avait parfois pas peur de remettre en question ce qu’il percevait comme l’attitude paternaliste de l’Occident envers l’Afrique. Il a insisté pour que les vaccins Covid soient fabriqués sur le continent et que les pays riches fournissent un soutien financier important aux pays les plus pauvres pour passer à des sources d’énergie plus propres.

Pourtant, chez lui, il a toujours été confronté à des vents contraires, en particulier au sein de son parti politique fractionné. Il devra naviguer dans ces divisions s’il veut conserver le pouvoir au conférence, qui, selon les analystes, produira une bataille serrée pour la première place de l’ANC.

Une faction de l’ANC composée de partisans de M. Zuma, l’ancien président, soutient depuis longtemps que M. Ramaphosa n’a pas fait grand-chose pour mener à bien un programme visant à aider à élever les masses dans un pays où de nombreuses personnes sont au chômage et luttent pour obtenir par. Ils ont également été sceptiques quant au programme anti-corruption de M. Ramaphosa, l’accusant de l’utiliser comme couverture pour écarter ses détracteurs au sein du parti.

Mais les alliés de M. Ramaphosa le voient comme un rempart contre la corruption qui a été si répandue au sein de l’ANC, qu’elle a conduit à une baisse significative du soutien électoral du parti. Ils disent que si M. Ramaphosa démissionne, ceux qui sont motivés par l’enrichissement des ressources de l’État pourraient prendre le contrôle du parti.

L’un des partisans du président, Zamani Saul, le premier ministre de la province du Cap du Nord, a salué les efforts de M. Ramaphosa pour lutter contre la corruption, affirmant qu’il avait besoin de remporter un second mandat “afin de mener à bien sa mission et de mettre le pays dans la bonne direction”. .”

“Beaucoup de gens”, a ajouté M. Saul, “ont confiance en lui.”