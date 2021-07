Ramaphosa promet que l’armée rétablira l’ordre en Afrique du Sud

« Nous avons besoin de dirigeants de toutes les confessions partout, de dirigeants civiques et communautaires, de dirigeants traditionnels dans les communautés rurales, et d’entreprises et de syndicats sur le lieu de travail, que nous unissions tous nos efforts et traçions la voie de la restauration », Mgr Malusi Mpumlwana, secrétaire général de le groupe œcuménique, a écrit dans une lettre ouverte. « L’âme de la société sud-africaine sera construite sur les cendres de la honte dont nous sommes témoins. »