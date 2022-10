Ramaphosa félicite Lula pour sa victoire électorale au Brésil

Le président Cyril Ramaphosa a félicité le président nouvellement élu du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Da Silva a remporté les élections au Brésil avec 50,9% des voix.

L’investiture de Lula est prévue pour le 1er janvier.

Le président Cyril Ramaphosa a ajouté sa voix à la liste des dirigeants mondiaux félicitant Luiz Inácio Lula da Silva pour son élection à la présidence de la République du Brésil.

Dans un communiqué, Ramaphosa a déclaré que l’Afrique du Sud était impatiente de travailler avec le gouvernement brésilien sous la direction de Da Silva.

Il a déclaré que les deux pays en développement partageaient plusieurs défis et aspirations socio-économiques communs.

Da Silva, qui a également été président du Brésil de 2003 à 2010, a remporté les élections générales qui se sont tenues le 2 octobre.

Da Silva a remporté 50,9% des voix contre 49,1% pour le titulaire d’extrême droite Jair Bolsonaro – un aperçu de la polarisation du pays après une sale campagne électorale.

Dans son discours de victoire, Da Silva a tendu la main à ses partisans et à ses rivaux, soulignant la nécessité d'”un Brésil de paix, de démocratie et d’opportunités”.

Le dirigeant de gauche de 77 ans s’est engagé à servir les 215 millions de Brésiliens, et pas seulement ceux qui ont voté pour lui.

Il a évoqué l’égalité entre les sexes et l’égalité raciale et la nécessité urgente de faire face à une crise de la faim qui touche 33,1 millions de Brésiliens.

Il a signalé que le Brésil était prêt à reprendre sa place sur la scène internationale, après que Bolsonaro se soit aligné sur l’ancien président américain Donald Trump et ait fréquemment visé ses alliés traditionnels.

Bolsonaro n’a pas concédé sa défaite dimanche soir.

Selon Ramaphosa, l’Afrique du Sud et le Brésil coopèrent à différents niveaux, y compris les BRIC et de nombreux mécanismes nationaux, interrégionaux et mondiaux.

Ramaphosa a également félicité le Brésil pour avoir mené une élection réussie.

Le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron ont adressé leurs félicitations à Da Silva.

L’inauguration de Da Silva est prévue pour le 1er janvier.