Ramaphosa en Afrique du Sud appelle “l’état de catastrophe” au pouvoir

« Des circonstances extraordinaires appellent des mesures extraordinaires. La crise énergétique est une menace existentielle pour notre économie et notre tissu social », a déclaré Ramaphosa dans son discours sur l’état de la nation jeudi soir.

La déclaration d’état de catastrophe survient alors que des coupures de courant pouvant aller jusqu’à 8 heures par jour frappent les maisons, les usines et les entreprises à travers le pays de 60 millions de personnes. L’état de catastrophe est une mesure d’urgence précédemment mise en place pour faire face à la pandémie de COVID-19 en 2020 et aux inondations meurtrières qui ont tué plus de 400 personnes l’an dernier.