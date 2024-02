Ramakers, No Man’s Land, Ron Mandos, Roof-A, Spazio Nuovo, Zahorian Van Espen

Galerie Ramakers Den Haag – Julie Cockburn & Ossip

La Galerie Ramakers annonce qu’elle présentera une toute nouvelle série de Julie Cockburn à Art Rotterdam. Une fascinante série d’assemblages de photographies de l’artiste néerlandais Ossip sera également exposée.

Julie Cockburn 1966 (images 1)

« Travailler avec des photographies anciennes, c’est comme engager un dialogue. Je ne travaille pas sur une toile vierge. J’entre plutôt dans une conversation préexistante qui a eu lieu entre le photographe et le modèle, et dans laquelle j’expérimente un langage visuel personnel.

Julie Cockburn (Royaume-Uni) est réputée pour réimaginer et reconfigurer des objets trouvés et des photographies vintage en œuvres d’art contemporaines uniques et méticuleusement construites. Ayant suivi une formation de sculpteur à la Central Saint Martins de Londres, Cockburn aborde chaque œuvre comme s’il travaillait avec une forme tridimensionnelle. Son processus photographique consiste à explorer et à réagir aux nuances telles que la couleur, la pose, la composition ou la texture dans des images archétypales trouvées et à les transformer par le biais de broderies, de collages et de techniques picturales. En rendant l’original presque méconnaissable, elle ouvre l’œuvre à de nouvelles possibilités de narration et d’interprétation. Elle a beaucoup exposé au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis et son travail réside dans plusieurs collections publiques, notamment le Yale Center for British Art (États-Unis) et la Wellcome Collection (Londres, Royaume-Uni).

Ossip (1952) (images 2)

Un autre artiste présenté à Rotterdam est l’artiste autodidacte Ossip.

Quiconque entre dans l’atelier de l’artiste hawaïen Ossip (né à La Haye) s’imagine dans le monde d’un explorateur, où se trouvent des trouvailles exotiques et ethnographiques et d’étranges collections. Cela rappelle également une étude de Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse. Des centaines d’images, de très grandes à très petites, sont posées sur des tables, accrochées aux murs et remplissent le couloir et les pièces environnantes. Les œuvres sont toutes composées de portraits photographiques de l’époque de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Ossip les extrait, entre autres, de vieux magazines et livres oubliés. Les personnages de ces photographies ne sont plus identifiables, ils sont oubliés, intemporels et indéfinis.

Souvent, un portrait ou une image tirée d’un tableau constitue le point de départ de son travail en trois dimensions. Il les fait exploser et les isole. Il manipule alors les images avec ingéniosité. Des fils dépassent, ils gagnent en profondeur selon les niveaux ou encore il les associe à des objets du quotidien, comme un flacon de parfum, une tasse à thé ou une lampe. De nombreuses œuvres d’art comportent un élément en mouvement. Les titres qu’il donne aux œuvres suscitent des interrogations. Les couleurs sont sobres : du beige, beaucoup de noir, un peu de jaune. Sur sa table de travail se croisent un marteau, une lampe, une perceuse, des pinceaux et des piles de livres.

Ossip vit et travaille à La Haye et en France.

Galerie Ramakers

2513 CL La Haye

www.galerieramakers.nl

+31(0)70 363 43 08

No Man’s Art Gallery Amsterdam – Jamal Nxedlana 1985 (Images 3)

Jamal Nxedlana est artiste et travailleur culturel. Sa pratique explore la manière dont la figure noire est incarnée et adoptée matériellement et symboliquement ; et des thèmes liés aux sous-cultures, au consumérisme et aux expressions d’identité racialisée et de genre dans des contextes postcoloniaux.

Plus précisément, il s’intéresse à la mode en tant que domaine d’enquête intellectuelle et culturelle, exploré à travers les identités culturelles individuelles et collectives de la métropole de Johannesburg, à leur intersection avec les pratiques géopolitiques, les technologies et la logistique infrastructurelle. Il a exposé à l’échelle internationale dans des galeries, des institutions et des espaces indépendants. Ses expositions récentes incluent SPECTRUM (2023), sa deuxième exposition personnelle à la No Man’s Art Gallery d’Amsterdam ; Orlando (2022) organisé par Tilda Swinton au Fotomuseum Winterthur, Suisse ; et The New Black Vanguard (2019) organisé par Antwaun Sargent à l’Aperture Gallery de New York. En tant que travailleur culturel, Nxedlana a fondé de nombreuses organisations indépendantes influentes à Johannesburg, où il était basé depuis 14 ans. Parmi eux, Bubblegum Club, une plateforme numérique et une agence culturelle qui présente de nouveaux travaux innovants et crée des opportunités pour les travailleurs culturels émergents. Il est également membre fondateur du CUSS Group, un collectif basé à Johannesburg qui explore la culture hybride de l’Afrique du Sud postcoloniale depuis 2011. CUSS a exposé dans de grandes institutions dont Kunsthall Trondheim Norvège (2023), Moderna Museet Stockholm (2019). ); de Young Museum (2017) et Biennale de Berlin (2016).

Galerie d’art de No Man

1055 CE Amsterdam

www.nomansart.com

+31 (0)6 3755 0132

Ron Mandos Amsterdam – Kwadwo Amfo, Vincent Zanni, Anton Shebetko et Thom Van Rijckevorsel

Kwadwo Amfo 1990 (images 4)

Kwadwo Amfo, né au Ghana et actuellement basé à Amsterdam, a découvert sa passion pour l’art très tôt dans sa vie. Il a exploré divers médiums tels que le textile, le graphisme et la photographie. Inscrit au département d’arts visuels au lycée, les cours au choix d’Amfo en textile, design graphique, culture générale en art et littérature anglaise ont ouvert la voie à son parcours artistique.

À la Royal Academy of Art de La Haye, Amfo se plonge dans le monde de la photographie. Ce médium est devenu un médium profond à travers lequel il a exprimé sa vision artistique. Tout au long de son évolution créative, le commentaire social est resté au cœur du travail d’Amfo. Il aborde des sujets nuancés tels que les normes de beauté sociétales, les politiques identitaires, l’inclusion sociale, la conformité et les subtilités de soi et de l’autre, le tout à travers l’objectif de son appareil photo.

Le récit artistique d’Amfo s’étend aux représentations puissantes des fausses déclarations, des stéréotypes et des luttes auxquelles sont confrontées les personnes de couleur. Notamment, son accent délibéré sur la représentation de personnages noirs et d’individus d’origine africaine souligne son engagement à remettre en question les représentations inadéquates et troublantes des médias et de l’histoire contemporaines. La photographie, pour Amfo, devient plus qu’un médium ; c’est un outil de recherche de la vérité et un microcosme reflétant la manière dont les constructions sociétales façonnent les systèmes de valeurs universels. Dans les images captivantes capturées par Kwadwo Amfo, l’art de la photographie documente non seulement son parcours personnel, mais sert également de commentaire convaincant sur le canevas plus large des questions sociétales.

Vincent Zanni 1995 images 5)

Vincent Zanni, un artiste visuel originaire de Genève, Suisse. Dans son travail, il approfondit le pouvoir transformateur de la photographie, en employant une méthodologie méticuleuse et analogique. Son parcours artistique se déroule à travers une fusion de processus à forte intensité de main-d’œuvre et de techniques traditionnelles et contemporaines, telles que les cyanotypes et la plaque humide, démontrant un engagement inébranlable envers la valeur intrinsèque du processus photographique.

Dans ses projets récents, « La Maison » et « Sights of Unary », Zanni met en lumière l’importance primordiale des archives et des souvenirs familiaux dans le contexte contemporain. À travers une exploration nuancée de l’interaction entre l’imagerie et l’impact sociétal, il se plonge dans ses propres archives familiales, remettant en question les notions conventionnelles de permanence en photographie et embrassant sa nature fluide et évolutive.

Le travail de Zanni incite à la réflexion sur le thème de la mémoire, de la perte et de l’héritage familial, repoussant les limites des pratiques photographiques conventionnelles. Ses incursions expérimentales dans la chambre noire et son exploration approfondie des archives familiales contribuent à un dialogue permanent sur le potentiel transformateur de la photographie dans notre société moderne. En accentuant la matérialité et le caractère éphémère de la photographie, Zanni aspire à démêler la relation complexe entre les images, les souvenirs et le tissu en constante évolution de nos vies, invitant les spectateurs à plonger dans le monde captivant de son exploration photographique.

Anton Shebetko 1990 (images 6)

Anton Shebetko, artiste, photographe, conservateur et écrivain ukrainien actuellement basé à Amsterdam, utilise le puissant médium de la photographie pour aborder un large éventail de sujets. Titulaire d’un baccalauréat ès arts de la Gerrit Rietveld Academie, l’objectif de Shebetko se concentre sur la résolution des problèmes critiques au sein de la communauté LGBTQ+ en Ukraine. Son exploration artistique s’étend aux thèmes de la mémoire, de la perte d’identité, de la multiplicité de l’histoire et du rôle central que jouent la photographie et les documents d’archives dans le dénouement de ces récits complexes.

La maîtrise du médium photographique de Shebetko s’étend au-delà des expositions ; il a partagé ses idées à travers des conférences et des conférences dans des institutions réputées telles que l’Université de Maastricht, l’Académie Gerrit Rietveld et la galerie Between Bridges. Son utilisation percutante de la photographie capture non seulement l’essence des expériences LGBTQ+, mais l’élève également au rang de leader d’opinion dans le domaine de l’art et de la photographie. Reconnu pour ses contributions exceptionnelles, Shebetko a reçu des distinctions, notamment le RM Residency Award et la Where Love Is Illegal Fellowship, renforçant ainsi sa position d’artiste visionnaire façonnant le récit à travers l’objectif de son appareil photo.

L’engagement de Shebetko à dévoiler l’histoire queer oubliée de l’Ukraine est notamment mis en évidence dans son récent livre, « Une histoire queer très brève et subjective de l’Ukraine ». Son parcours photographique a laissé une marque indélébile sur des lieux prestigieux à travers le monde, notamment des expositions au FOAM Museum et au Stedelijk Museum d’Amsterdam, aux Pays-Bas ; Espace d’exposition Frei_raum Q21 à Vienne, Autriche ; Photo Elysée à Lausanne, Suisse ; CENTQUATRE-PARIS à Paris, France ; Studio BWA à Wroclaw, Pologne ; Württembergischer Kunstverein à Stuttgart, Allemagne ; et Mystetskyi Arsenal à Kiev, en Ukraine.

Thom van Rijckevorsel 1977 (image 7)

Thom van Rijckevorsel, artiste néerlandais résidant actuellement à Amsterdam, se consacre à la création d’images en construction ; un processus dynamique sur le chemin pour devenir une forme pleinement réalisée. Son approche multidisciplinaire englobe la vidéo, la sculpture, le dessin et les installations, avec un accent particulier sur l’examen de la relation…