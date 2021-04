Cette année, certaines conditions se sont assouplies: les mosquées de nombreux pays ont rouvert leurs portes et des religieux dans des endroits comme l’Arabie saoudite et l’Indonésie ont souligné qu’il était permis de recevoir des vaccins contre le coronavirus pendant le jeûne.

La vénérée mosquée al-Aqsa de Jérusalem a été fermée le dernier Ramadan en raison de la pandémie. Cette année, il est ouvert aux fidèles qui portent des masques et gardent une distance sociale. Pourtant, Jérusalem est beaucoup plus calme que les années passées, sans l’afflux habituel de visiteurs et de pèlerins en raison des restrictions aux frontières.

En Israël, les musulmans avec un «laissez-passer vert», ou une preuve de vaccination, sont autorisés à se rassembler en groupes plus importants que ceux qui n’en ont pas. Mais en Cisjordanie occupée par Israël, où les vaccins restent limités, un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin est en place; cela empêche les rassemblements communautaires pour l’iftar, le repas pris au coucher du soleil pour rompre le jeûne, et le suhoor, le repas avant le jeûne consommé avant le lever du soleil.

En Arabie saoudite, un nombre limité de fidèles qui ont été vaccinés ou récemment récupérés du covid-19 sont autorisés à entrer dans la mosquée du prophète à Médine, le deuxième site le plus sacré de l’islam, ou la Kabba à La Mecque, le site le plus sacré de l’islam.

Le Pakistan a enregistré une augmentation des cas l’année dernière, qui, selon les experts de la santé publique, était en partie due au fait que le gouvernement a laissé les mosquées rester ouvertes pendant le Ramadan et à ne pas appliquer les restrictions de distanciation sociale. Cette année, les cas sont à nouveau en hausse et les médecins ont appelé le gouvernement à maintenir les mosquées fermées.

Dans les pays confrontés à des crises économiques, comme le Liban et la Syrie, les coûts de la nourriture, du gaz et de l’électricité montent en flèche. Les besoins de base n’étant pas encore satisfaits, beaucoup ne pourront pas se permettre de célébrer cette année.

En Irak, en Malaisie et en Inde, les responsables de la santé publique ont averti que des couvre-feux plus longs ou plus de restrictions pourraient être mis en place si les taux d’infection montaient en flèche et si les limites de mouvement et de rassemblement n’étaient pas respectées, a rapporté l’Associated Press.