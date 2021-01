Le Premier ministre albanais Edi Rama a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara le 7 janvier et a fait une escale «privée» organisée à la hâte, largement considérée comme une forme d’équilibre, à Athènes le 8 janvier. Rama, et l’Albanie en général, est perché entre deux tourbillons intensément à contre-rotation déclenchés par une longue période d’intense animosité gréco-turque pendant la majeure partie de 2020.

La relation culturelle et historique chaleureuse de l’Albanie avec la Turquie est fortement juxtaposée aux ambitions européennes de Tirana et de Rama, qui mènent toutes inévitablement à Athènes.

Partenariat stratégique avec la Turquie

À Ankara, le 7 janvier, Rama et Erdogan ont signé un soi-disant «accord de partenariat stratégique» ainsi que des accords de coopération sur la santé, l’éducation, la construction, les infrastructures et la culture. Ils ont également signé un accord sur la création d’un Haut Conseil pour la coopération stratégique entre l’Albanie et la Turquie. Alors que le terme «partenariat stratégique» avait été inventé à Washington en grande partie pour appliquer une forme de vitrine cosmétique aux solides relations bilatérales entre les États-Unis et d’importants interlocuteurs ces dernières années, Athènes craignait depuis longtemps que les accords turco-albanais ne justifient des Implication militaire turque à la frontière nord de la Grèce, même si toutes les parties sont déjà alliées à l’OTAN.

Ironie historique: la question de la frontière maritime Grèce-Albanie

On suppose que Rama et Erdogan ont discuté en détail des plans que l’Albanie et la Grèce avaient annoncés en octobre dernier pour demander l’assistance de la Cour internationale de justice (CIJ) à La Haye pour aider à résoudre la question de la frontière maritime commune; La Turquie est considérée comme opposée à cette démarche. L’ironie de cette situation découle du fait qu’après une recrudescence des violations de l’espace aérien par la Turquie dans la mer Égée l’été dernier, le gouvernement grec a décidé qu’il était temps de commencer à exercer son droit en vertu du droit international accepté d’étendre les eaux territoriales grecques de six à 12 marins. miles unilatéralement.

La Grèce était légalement autorisée à le faire le long de toutes ses frontières, mais pour éviter de provoquer la Turquie, qui a mis en garde dans les termes les plus forts contre de telles mesures dans le passé, la déclaration de la Grèce s’est limitée aux frontières maritimes de la moitié ouest du pays, face à l’Italie et à l’Albanie. . La législation nécessaire pour étendre les eaux territoriales de la Grèce a été déposée le 12 janvier et devrait être approuvée par le Parlement dans environ une semaine, plaçant le sujet en tête de l’ordre du jour entre Athènes et Tirana, et apparemment important pour Ankara également.

En outre, la Grèce entreprendra bientôt d’étendre les eaux territoriales au sud de la Crète, a annoncé le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias au parlement le 12 janvier.

Les lecteurs se souviendront de l’annonce conjointe gréco-albanaise de demander l’assistance de La Haye suite à la visite de FM Dendias à Tirana le 20 octobre, où il a rencontré le Premier ministre albanais Rama. Les bases de cette annonce avaient été jetées lorsque Rama s’est rendu à Athènes en septembre en tant que conférencier lors d’une conférence organisée par The Economist et a rencontré pendant une longue période le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Une «visite privée» à Athènes

La visite de Rama à Athènes le 8 janvier a été classée par les deux parties comme une «visite privée» avec une couverture médiatique minimale. Elle a été considérée comme plus sensible que d’habitude au vu de la question controversée de la démarcation maritime à l’approche des élections albanaises prévues le 25 avril, ainsi que des réunions de Rama en Turquie la veille. Les observateurs des médias grecs pointus n’ont pas manqué le fait que l’Airbus présidentiel Rama utilisé pour ses escales en Turquie et en Grèce est loué à l’Albanie par le gouvernement turc qui l’utilisait autrefois pour soutenir le voyage d’Erdogan.

Le Parti démocrate de l’opposition a accusé le Parti socialiste au pouvoir de Rama d’opacité et de négociations secrètes en demandant l’aide de La Haye sur la question de la frontière maritime, qui a longtemps été une patate chaude politique en Albanie.

Rama a également fait part aux Grecs de ses inquiétudes quant à la question des achats de vaccins européens Covid-19 et de leur distribution retardée dans les pays des Balkans occidentaux; À ce jour, l’Albanie a reçu moins de 1 000 doses du vaccin Pfizer. On ne sait pas combien de temps a été consacré à Athènes au sujet de l’élargissement de l’UE car il n’y a pas eu de commentaire sur ce sujet important.

Pendant son séjour en Grèce, Rama aurait fait une offre d’accueillir une réunion gréco-turque de haut niveau à Tirana, bien que l’on ne sache pas si cela se ferait au niveau du ministre des Affaires étrangères ou du Premier ministre; peu de choses ont été dites à ce sujet.

Les discussions gréco-albanaises se sont déroulées sur fond de troubles politiques à Washington et de préparatifs pour la reprise des «pourparlers exploratoires» bilatéraux entre la Grèce et la Turquie qui ont ensuite été annoncés pour le 25 janvier à Istanbul, après une interruption de quatre ans.