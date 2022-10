Ram Setu vs Thank God box-office jour 3: la vedette d’Akshay Kumar voit une baisse marginale; Le film d’Ajay Devgn est loin derrière

Parmi les deux Bollywood libère ce Diwali, Ram Setu a clairement dépassé Dieu merci au box-office le jour 3. Le Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez et Nushrratt Bharuccha vedette ainsi que le Ajay Devgn, Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh starrer a de nouveau vu des gouttes le jour 3, tout comme le jour 2, mais le Jour 3 de la collecte au box-office de Ram Setu a chuté de 25 % tandis que Dieu merci, troisième jour de la collecte au box-office a chuté de 30 %, après un démarrage déjà mitigé, contrairement à un bien meilleur Collection au box-office de Ram Setu ouverture. Les affaires des deux films sont portées par des ceintures de masse, mais même ici, le Remercier Dieu box-office collection est en retard.

Le jour 2 de la collecte au box-office de Ram Setu, à nouveau entraîné par des ceintures de masse

Selon les premières estimations des nouvelles de divertissement dans le commerce et notre suivi du box-office, il semble que Ram Setu ait collecté 11,40 crore net le jour 2, ce qui est une assez bonne prise. En fait, dans certains territoires comme l’UP et le Gujarat, la vedette d’Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez et Nushrratt Bharuccha n’a vu aucune baisse alors que dans la plupart des autres poches de masse, la baisse n’était pas supérieure à 10%. Les plus grands centres A, en particulier leurs multiplex haut de gamme, ont connu des baisses plus importantes, mais les ceintures de masse les ont plus que compensées. Le 2 jours Collection au box-office de Ram Setu se situe à environ 26,65 crore net.

Bande-annonce de Ram Setu

Ram Setu prend la deuxième meilleure ouverture pour Bollywood en 2022

La Collecte au box-office de Ram Setu jour 1 l’a classé comme le deuxième meilleur ouvreur de 2022, bien en dessous de Brahmastra, qui avait collecté 36 crore net, mais juste devant Bhool Bhulaiyaa 2, qui avait collecté 14,11 crore net. Avec un long week-end de Diwali en perspective, on peut s’attendre à ce que le réalisateur d’Abhishek Sharma mette un chiffre qui devrait le mettre sur la voie d’un verdict de “coup net”.