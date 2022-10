Ram Setu vs Thank God box office collection jour 1 prédiction: Akshay Kumar est susceptible de vaincre Ajay Devgn-Sidharth Malhotra dans cette guerre filmy

Deux films sont sortis en salles aujourd’hui. Akshay Kumar, Jacqueline Fernández et Nushrratt Bharuccha vedette Ram Setu sorti dans les salles et il fait face à la concurrence de Ajay Devgn, Sidharth Malhotra et Rakul Preet Singh vedette Dieu merci. Étant donné que les films de Bollywood ont souffert au box-office ces derniers mois, tout le monde a les yeux rivés sur ces deux films qui s’affrontent au box-office. Étant donné que les vacances de Diwali se déroulent, les réalisateurs s’attendent à une bonne ouverture pour leurs films. Mais l’obtiendront-ils ?

Qui va gagner cette guerre du box-office ?

D’après les prévisions de collecte au box-office partagées par les médias Ormax, il semble qu’Akshay Kumar, Jacqueline Fernandez-vedette dominera Ajay Devgn et le film de Sidharth Malhotra. La prédiction indique que la version hindi de Ram Setu collectera environ Rs 17,6 core le premier jour. D’autre part, le film d’Ajay Devgn et Sidharth Malhotra collectera Rs 12,4 crore lors de son premier jour au box-office. Les réservations anticipées des deux films auraient reçu une réponse très tiède et maintenant tout dépend des réservations sur place et du bouche à oreille pour les films.

Alors que Ram Setu peut dominer Dieu merci au box-office le premier jour, sur les réseaux sociaux, les internautes semblent être plus favorables au film de Sidharth Malhotra et Ajay Devgn. Alors qu’aujourd’hui et demain sont toujours considérés comme des vacances de Diwali, les films ne testeront les eaux que jeudi.

Ram Setu est réalisé par Abhishek Sharma et son intrigue intéressante a réussi à attirer l’attention du public. Dieu merci est dirigé par Indra Kumar. Les deux films ont subi une part équitable de controverses avant la sortie. Surveillez cet espace pour plus de mises à jour.