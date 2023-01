Ram présente un nouveau pick-up électrique pour rivaliser avec Ford et Rivian

Son design extérieur est visiblement un “RAM” avec des badges éclairés et de nouveaux motifs d’éclairage, mais l’intérieur du véhicule présente un design plus moderne, épuré et axé sur la technologie que les micros Ram actuels. L’intérieur comporte peu de boutons physiques, avec un écran tactile de 28 pouces abritant la plupart des commandes et un toit en verre.

“C’est une vision, ou un aperçu, de l’avenir de Ram Trucks”, a déclaré le PDG de Ram, Mike Koval Jr., à CNBC. “Honnêtement, de mon point de vue, en tant que responsable de la marque, c’est notre feuille de route sur ce que les clients peuvent attendre de Ram à l’avenir.”

Stellantis n’a pas publié les spécifications d’autonomie ou de performances du véhicule concept. Il détaillait une liste de fonctionnalités potentielles telles qu’un “mode ombre” où le véhicule pouvait suivre le conducteur à une distance de sécurité ; un assistant personnel d’intelligence artificielle embarqué ; et un volant rétractable pour les capacités d’auto-conduite.

Le camion électrique Ram devrait entrer dans un segment de plus en plus encombré de camionnettes électriques qui comprend déjà le GMC Hummer EV, Gué F-150 Lightning, Lordstown Endurance et plus petit Rivian R1T. Parmi les autres produits attendus pour l’année prochaine, citons le Chevrolet Silverado EV, le GMC Sierra EV et le Tesla Cybertruck longtemps retardé.