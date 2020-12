Alors que les températures chutent dans l’Uttar Pradesh et que le froid hivernal s’intensifie, l’idole de Ram Lalla et ceux des frères de la divinité dans un temple de fortune à Ayodhya ont reçu des couvertures et un ventilateur pour les garder au chaud.

C’est la deuxième fois depuis la démolition de la mosquée Babri en 1992 qu’un tel arrangement est conclu.

L’année dernière, des dispositions similaires ont été prises après que les chefs religieux hindous locaux, ainsi que certains membres de Vishwa Hindu Parishad (VHP), aient fait une demande au commissaire d’Ayodhya.

Avant la décision du tribunal, le commissaire était le receveur du temple.

«Nous avons installé un radiateur soufflant dans le temple de fortune pour nous assurer que la température est sous contrôle et que nos divinités ne souffrent pas de ce froid. En dehors de cela, les divinités ont reçu des vêtements chauds et ont été couvertes d’une couverture. nous avons pensé faire une cheminée aussi mais comme le temple de fortune est fait de bois et de verre, il ne sera pas sûr. «

Les dispositions prises se poursuivront jusqu’à l’arrivée de l’hiver », a déclaré le prêtre en chef du temple, Acharya Satyendra Das.

Il a dit que comme Lord Ram résidait ici comme un enfant, un soin particulier est pris pour le protéger des caprices du temps.

« Le Seigneur est baigné dans ‘itr’ (parfum) et les offrandes qui lui sont faites sont en accord avec le temps, » dit-il.

Le prêtre a déclaré que le temple avait déjà installé un climatiseur pour garder les divinités « confortables » en été.

Le temple de fortune, situé à quelques centaines de mètres du site Ram Janmabhoomi, abrite les divinités de Ram Lalla, et ses frères Bharat, Lakshman et Shatrughan ainsi que la divinité Hanuman et Bhagwan Shaligram, qui est représentée par une pierre noire ovale.

Alors que les quatre frères sont sur une plate-forme, Hanuman et Bhagwan Shaligram sont sur deux plates-formes distinctes.

Pendant ce temps, le porte-parole du VHP, Sharad Sharma, a déclaré cette année qu’aucune autorisation n’avait été demandée aux autorités locales, contrairement à l’année dernière.

« L’année dernière, nous avions rencontré le commissaire d’Ayodhya en octobre et lui avons dit que ‘Ram Lalla’, qui est le symbole de notre foi, frissonne dans le froid et que des dispositions devraient être prises pour garder sa chambre plus chaude. Nous avions demandé la permission pour un radiateur et des couvertures. Nous avons obtenu l’autorisation à l’époque », a-t-il déclaré.

De 1992 à 2019, lorsque le différend d’Ayodhya était cour, la Cour suprême avait ordonné le statu quo sur le site et l’autorisation devait être prise pour tout changement.