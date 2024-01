Ram Janmabhoomi Mandir : Un temple en construction depuis 169 ans | Dernières nouvelles Inde

Des lamelles tachetées de soleil hivernal illuminent le visage de Snehlala Devi alors qu’elle est assise sur ses hanches en ce début de janvier, une petite pierre encerclée dans son poing, frottant vigoureusement la crasse d’une dalle de grès finement sculptée entre ses genoux. Autour d’elle se trouvent sa mère, sa belle-sœur et ses voisins, tous limant des dalles de différentes tailles vieilles de plusieurs décennies, utilisant du papier et des pierres pour récurer les amas de suie noire accumulés dans les crevasses, leurs visages tachés scintillant de fierté lorsqu’un bord ou un bord. la jante brille. Dans cet atelier qu’elle partage avec 25 autres personnes, elle a passé les 1,5 dernières années à nettoyer minutieusement les dalles de pierre, chacune prenant entre 15 et 30 jours. Pourtant, il y a peu de signes de fatigue alors que les doigts agiles de Devi dansent autour de la dalle en équilibre entre ses genoux. « Qui d’autre peut dire à ses enfants que nous avons fait quelque chose pour Ram ? dit-elle, les membres de sa famille se joignant à l’accord choral.

La fiducie a pris soin d’imprégner le processus de construction de symbolisme, présentant le temple comme le rassemblement syncrétique de l’Inde.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Habitant d’Ayodhya, Devi se rend au karyashala ou atelier – un complexe de trois acres géré par le Vishwa Hindu Parishad (VHP) parsemé de blocs, dalles, plaques et colonnes sculptés, tous en grès rose, tous attendant des années pour être utilisés. au Temple du Bélier. Les travaux se sont poursuivis ici même lorsque le terrain de 2,77 acres en question était embourbé dans l’un des conflits religieux les plus conflictuels de l’Inde. La masse de dalles de pierre s’entassait – leur couleur ternie, leurs sculptures ébréchées. Aujourd’hui, des ouvriers comme Devi se lancent dans une course contre la montre pour les remettre en parfait état et pour que les engins de terrassement les transportent jusqu’au chantier de construction, où ils seront mis en place par d’imposantes grues. Certains ouvriers travaillent manuellement sur les dessins et les figures, un deuxième groupe utilise des outils plus gros pour nettoyer les dalles et un troisième utilise des machines pour gratter les dépôts des colonnes. “Je viens ici tous les jours depuis 17 ans, mais je n’ai jamais vu le campus aussi actif”, a déclaré Ram Naresh Yadav, qui fait partie du deuxième groupe de travailleurs.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Restez à l’écoute de toutes les dernières mises à jour sur Ram Mandir ! Cliquez ici

Le temple Ram, qui ouvre ses portes le 22 janvier, marque non seulement le point culminant d’une histoire controversée qui s’étend de l’Inde coloniale à l’Inde indépendante, mais constitue également la première étape d’un effort de construction gargantuesque qui se poursuivra jusqu’au début de 2025. Pas depuis l’ouverture du temple Somnath. En 1951 – un événement auquel assistait le président Rajendra Prasad et qui a déclenché une controverse politique similaire avec le ministre de l’Intérieur de l’époque, Vallabhbhai Patel, soutenant la reconstruction et le Premier ministre Jawaharlal Nehru restant à l’écart – l’Inde a vu un projet religieux de cette ampleur et de cette importance. Le temple principal se trouve sur un terrain de 2,77 acres – la taille de deux terrains de football – et le plus grand complexe s’étend sur une zone caverneuse de 70 acres, comprenant au moins sept autres temples, un chemin de circumambulation de 732 mètres de long, connu sous le nom de parkota, de la verdure et une multitude de sanctuaires plus petits dédiés à d’autres personnages du Ramayana. Mais le Temple Ram est également le premier projet de ce type à l’ère moderne, et sa réalisation a été semée d’embûches et d’innovations. À l’aide de conversations avec les architectes, les ingénieurs, les concepteurs, les prêtres et les membres de la fiducie qui supervise la construction, HT reconstitue la façon dont le temple a été construit.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Suivez les mises à jour en direct

La conception expansive

Le conflit moderne pour le temple remonte à 1855, lorsque les Britanniques ont enregistré les premières bagarres religieuses à propos du complot, mais la confrontation a fait boule de neige une fois que les serrures de la mosquée de Babri, alors fermée, ont été ouvertes en 1986. Soudain, l’Uttar Pradesh s’est enflammé et le VHP sentit que le moment de faire pression pour un mandir était arrivé. En 1989, des groupes hindous se préparaient à une shilanyas symbolique, ou pose des fondations, du temple, alors même que les négociations sous l’égide du premier ministre Chandra Sekhar se poursuivaient à Delhi. Mais une question persistait : qui concevrait un temple destiné à devenir l’un des nœuds de la foi hindoue ? Le chef du VHP, Ashok Singhal, n’avait alors qu’un seul nom en tête.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

Plus tard cette année-là, il s’est rendu à Ahmedabad pour rencontrer Chandrakant B Sompura, le petit-fils de l’homme, Prabhashankarbhai Sompura, qui avait imaginé le temple Somnath. À cette époque, Chandrakant était lui-même un architecte de temples renommé, ayant construit une centaine de temples à travers le monde. « Singhal m’était venu par l’intermédiaire de GD Birla parce que nous avions conçu certains des Birla Mandirs. Il a dit que nous voulions construire un temple sur le lieu de naissance de Lord Ram », a déclaré Chandrakant. Des mois plus tard, il se trouvait à Ayodhya, se promenant autour du terrain alors controversé, enfermé derrière des couches de barbelés et des couloirs en cage d’acier.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

« La structure était là et il y avait beaucoup de sécurité, donc aucune mesure n’était possible. Singhal ji était déterminé à vouloir le temple sur le site même, alors j’ai dit que je verrais selon mes calculs, mais vous devriez d’abord me montrer l’endroit.

« Nous nous sommes promenés sur le site et avons mesuré nos pas pour obtenir une estimation de la taille que devait avoir le temple. Je suis ensuite retourné à la planche à dessin », a-t-il ajouté.

Alors que l’année touchait à sa fin, Chandrakant avait un plan en tête, trois en fait. «Mais ce qui a été choisi, c’est un temple avec deux mandaps. Nous avons choisi le style architectural Nagara (où le temple est construit sur une plate-forme en pierre et une flèche centrale ou shikhara directement au-dessus du sanctuaire), parce que c’était dans le nord de l’Inde et que Nagara était le style prédominant dans les plaines du Gange », a-t-il déclaré.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

En 2019, après que la Cour suprême a ouvert la voie à la construction du temple, Chandrakant a reçu un autre appel. « On a estimé que le plan précédent n’était pas assez ambitieux pour englober l’importance de la construction d’un temple sur le lieu de naissance du temple Ram. Nous avons donc agrandi le temple, ajouté quatre mandaps supplémentaires et le chemin de circumambulation, donc parkota. Ce que vous voyez maintenant, c’est ce plan élargi.

“Une question de fierté”

Aujourd’hui âgé de 81 ans, Chandrakant est clair sur le fait que le Temple Ram est l’apogée de sa carrière. « Il intègre également certains éléments du style dravidien, comme le parkota. Nous voulions ajouter de nouveaux éléments au temple, c’est pourquoi nous avons réalisé le premier mandir à huit coins du nord de l’Inde. Mais la véritable force de la conception de ce temple réside dans le fait qu’il est construit à l’endroit où Lord Ram est né.

^userSubscribe /userSubscribe

^userSubscribe /userSubscribe

« Mon grand-père a construit le temple de Somnath. Nous avons conçu le temple Krishna Janmabhoomi à Mathura. Et maintenant, nous avons également contribué au Ram Janmabhoomi. C’est une question de fierté pour nous.

Sur place, la construction est dirigée par ses deux fils, Ashish et Nikhil, et gérée par d’autres membres de la famille qui s’occupent de la phalange d’ouvriers et de contremaîtres qui envahissent la parcelle. L’un d’eux, Yogesh Sompura, par exemple, commence sa journée à 8 heures du matin dans le karyashala, où il vérifie d’abord si le groupe de 25 femmes a réussi à utiliser des pierres d’émeri pour nettoyer les imperfections les plus tenaces, puis se dirige vers l’arrière où les plus gros piliers sont nettoyés avec des machines.

« Nous arrivons sur le site du temple vers 10 heures du matin, où nous commençons à vérifier les pierres soulevées par les grues. Le plan du mandir est gravé dans nos têtes, mais nous avons des instructions strictes pour inspecter chaque pierre avant qu’elle ne soit mise en place afin de vérifier s’il y a des déformations structurelles ou des bords ébréchés. Ces pierres doivent être rejetées sur place », a déclaré Yogesh.

^userSubscribe /userSubscribe

{{^userSubscribe}} {{/userSubscribe}}

Dans ce bâtiment entièrement réalisé en grès rose du Rajasthan, l’assemblage de chaque couche prend entre cinq et sept jours. « Une grande partie de la technologie que nous utilisons a été transmise de génération en génération et a été innovée par nous – par exemple, l’utilisation de broches en cuivre et de clés de trois pouces, que nous appelons mâle et femelle en fonction de leur orientation, pour stabiliser les piliers. » il a dit.

Son fils, Mayank, également un élément clé de l’équipe, est ici depuis deux ans. Ses enfants vont dans une école locale et sa femme a quitté le Gujarat pour leur construire une maison. « Les dernières semaines ont été les plus mouvementées. Nous sommes souvent sur le site jusqu’à 3 heures du matin », a déclaré Mayank. Une grande partie de leur temps est consacrée à veiller à ce que le rythme effréné des travaux ne compromette pas la qualité du bâtiment. « De mon vivant, aucun autre temple n’a été construit aussi rapidement. Mais c’est notre vocation », a déclaré Yogesh.

Surmonter les obstacles

En septembre 2020, le temple a franchi son premier obstacle. Pendant que les ingénieurs de Larsen et de Toubro creusaient la terre sous l’endroit où le temple était censé se dresser, ils ont dragué des mottes de terre alluviale meuble mélangée à du sable. Ce fut un désastre; les planificateurs espéraient construire un sanctuaire qui durerait 1 000 ans, et ici ils se sont retrouvés confrontés à un site où même le fonçage d’une fondation de base s’avérerait un défi. La fiducie supervisant le temple a réuni des experts de l’IIT Delhi, Bombay, Guwahati et Madras, en plus de spécialistes du NIT-Surat, du Central Building Research Institute-Roorkee et de l’Institut national de recherche géophysique d’Hyderabad.

« Après des mois de discussions, ils ont décidé de retirer tout le sable. Et lorsque les débris ont finalement été enlevés, c’était comme se trouver au pied d’un océan », a déclaré Champat Rai, secrétaire général de Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra.

Pour remplir la tranchée de 14 pieds de profondeur, les ingénieurs ont opté pour du béton compacté au rouleau, renforcé de poussière de pierre et de cendres volantes pour augmenter la force de liaison. « 56 couches de ce béton ont été posées pour remplir 14…