Ram Gopal Varma passe en revue le film de James Cameron, l’appelle “une orgie de visuels magnifiques”

Sorti le 16 décembre, Avatar : The Way of Water bat des records au box-office dans le monde entier. L’extravagance visuelle dirigée par James Cameron a reçu des critiques extrêmement positives de la part des critiques et même de stars de Bollywood telles que Akshay Kumar et Varun Dhawan.

Maintenant, même Ram Gopal Varma a rejoint le mouvement Avatar 2 en partageant sa critique sur Twitter. “NAGE dans Avatar 2 une fois de plus, c’est une ORGIE de visuels MAGNIFIQUES, de performances ENVOÛTANTES et d’action À COUPER LE SOUFFLE. DIEU a créé la Terre et James Cameron a créé PANDORA et je préfère vivre dans cette dernière”, a écrit le réalisateur dans le premier tweet. . Son deuxième tweet disait: “Après avoir vu AVATAR 2, si quelqu’un peut assurer que le paradis ressemblera n’importe où à PANDORA, toute l’espèce humaine mourra immédiatement.”

Avec 13 années consacrées à la réalisation, la dernière sortie de James Cameron plonge tout le monde dans le monde magique visuellement enchanteur créé par le cinéaste qui a également dirigé la préquelle Avatar en 2009 et le film romantique épique Titanic en 1997. Avatar et Titanic sont actuellement les premiers et les troisièmes films les plus rentables de tous les temps.

Avec des critiques phénoménales et un public qualifiant The Way of Water de « régal visuel », de « blockbuster surdimensionné » et de « voyage le plus cinématographique à ce jour », Avatar 2 devrait également battre de nombreux records ce week-end. Le film a déjà rapporté Rs 100 crore dans les deux jours suivant sa sortie en salles en Inde.

Il semble qu’Avatar 2 pourrait renverser sa préquelle pour devenir le film le plus rentable de tous les temps. Cameron a déclaré qu’Avatar 4 et Avatar 5 auront lieu en fonction du succès de The Way of Water, sinon il conclura la franchise avec Avatar 3 dont la sortie est prévue en 2024.