Ram Charan-Upasana organise une somptueuse fête de Noël, voir les photos

La star de RRR, Ram Charan, et sa femme Upasana, à Noël, ont organisé une somptueuse fête pour leurs amis et leur famille. Les vidéos et les photos deviennent virales sur Instagram. Dans le clip, on peut voir un DJ jouer de la musique tandis que beaucoup de gens dansent.

Dj Amann Nagpal a partagé des vidéos et des photos avec une note de remerciement, il a écrit: “Merci @alwaysramcharan et Upasana de m’avoir invité hier soir à votre événement familial.” Les internautes ont également réagi au message, l’un d’eux a écrit: “Ram Charan, monsieur les vidéos de danse, s’il vous plaît.” Le deuxième a dit : “c’était sympa de te voir hier Paaji.”

Sur le plan personnel, la star de RRR Ram Charan et sa femme Upasana ont commencé leur parcours pour devenir de fiers parents. Ram et Upasana attendent leur premier enfant après une décennie de mariage.

Le père de Ram et la superstar vétéran Chiranjeevi ont annoncé la bonne nouvelle à ses fans. La star de GodFather est ravie de devenir grand-père, et il a partagé la nouvelle sur Twitter en partageant une annonce qui dit : “Avec la bénédiction de Shri Hanuman Ji. Nous sommes ravis d’annoncer qu’Upsana et Ram Charan attendent leur premier enfant. Avec amour et gratitude Surekha et Chiranjeevi Konidela, Shobana et Anil Kamineni.

Dès que Chiru Garu a partagé la nouvelle, les fans des acteurs ont exprimé leurs souhaits. Un utilisateur a écrit : “10 ans enfin… Félicitations RC.” Un autre utilisateur a écrit, “la longue attente est terminée !! Dieu merci, megastar ajoute (mega mega power power star) à son royaume, j’ai hâte.” Un utilisateur a déclaré : “Tu n’es pas DIEU PÈRE ! Tu vas être GRAND PÈRE.” L’un des internautes a ajouté : “Merci @KChiruTweets Ji d’avoir partagé les nouvelles les plus attendues et Félicitations @AlwaysRamCharan et @upasanakonidela garu pour cette merveilleuse nouvelle ! Avec toi, toute ma famille est trop extatique à ce sujet. Notre famille MEGA est sur le point d’avoir encore plus mignon et plus grand.”

