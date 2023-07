Ram Charan-Upasana Kamineni Konidela partage une vidéo émouvante de l’arrivée de leur fille Klin Kaara Konidela: Regardez

La vidéo de la fille de Ram Charan et Upasana Kamineni Konidela présente également l’acteur légendaire Chiranjeevi et sa femme Surekha Konidela,

Jeudi, Ram Charan et Upasana Kamineni Konidela ont publié une vidéo touchante documentant la joyeuse arrivée de leur fille nouveau-née, Klin Kaara Konidela. La vidéo, qui coïncide avec l’anniversaire d’Upasana et le premier mois de naissance de Klin Kaara, a été produite et réalisée par le talentueux cinéaste Joseph Pratanik.

La vidéo présente également l’acteur légendaire Chiranjeevi et sa femme Surekha Konidela, ainsi que les parents d’Upasana, Shobana Kamineni et Anil Kamineni. La vidéo réconfortante montre l’euphorie, l’implication de toute la famille, les moments qui ont conduit à la naissance de Klin Kaara Konidela et les célébrations de la famille et des fans qui ont suivi.

Récapitulant les émotions de la superstar menant au grand jour dans la vidéo, Ram Charan a déclaré: «Je suppose que tout trouve sa place dans le temps et ce bébé a alors trouvé son heure. Et c’est arrivé. C’était très tendu… tout devait être fait correctement mais je pense qu’à la seconde où le bébé sort, je pense que je vais être soulagée et vraiment profiter du processus de neuf mois.

Outre les moments encourageants menant à l’arrivée de Klin Kaara Konidela, la vidéo révèle également l’histoire captivante derrière son nom. Le couple s’est inspiré des tribus Chenchu, une communauté dravidienne résidant dans les États indiens d’Andhra Pradesh, de Telangana, de Karnataka et d’Odisha. Leur riche culture et leurs valeurs ont influencé le choix du nom, ajoutant une couche plus profonde de signification à l’identité de l’enfant.

Dit Upasana Kamineni Konidela dans la vidéo : « Je veux que mon enfant fasse partie des Chenchus. Je ne veux pas d’étiquettes derrière l’enfant. Je pense qu’ils devraient mériter leur titre. Cela devrait venir sans pression mais avec un travail acharné et ceux-ci sont très très importants à intégrer dans l’éducation de votre enfant. Chaque instant de la vie doit être chéri et je pense que nous devons valoriser tous les moments heureux que nous passons ensemble.

En partageant cette vidéo personnelle et intime et en donnant aux gens un aperçu de leur vie, Ram Charan et Upasana Kamineni Konidela expriment leur sincère appréciation et gratitude pour l’effusion d’affection et de soutien qu’ils ont reçu de la famille, des amis et des fans.