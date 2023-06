Ram Charan-Upasana bénie avec une petite fille : grand-père Chiranjeevi l’appelle «Mega Princess»; Jr NTR accueille un couple au « club des parents »

C’est un jour heureux pour Ram Charan et sa famille. La star de RRR et sa femme Upasana Kamineni ont accueilli leur fille dans ce monde. Ce matin, Apollo Hospital, Hyderabad a partagé le bulletin d’information annonçant que le couple a accueilli leur petite princesse. L’hôpital a partagé que le bébé et la mère vont très bien. Depuis que la nouvelle est devenue virale, les fans de la star de RRR la célèbrent en l’appelant une Mega Princess. Grand-père Chiranjeevi est le plus heureux de tous. Il a profité de son compte Twitter pour partager ses sentiments. La co-vedette de Ram Charan, Jr NTR, a également félicité le couple.

Sur Twitter, Chiranjeevi a écrit une note émouvante et a écrit « Bienvenue Little Mega Princess ». Il dit qu’il est heureux et fier. Jr NTR a félicité Ram Charan et Upasana Kamineni et leur a souhaité la bienvenue dans les clubs de parents.

Découvrez leurs tweets ci-dessous :

Bienvenue Petite Méga Princesse !! Vous avez répandu la joie parmi les Mega Famille de millions à votre arrivée autant que vous avez fait les parents bénis @AlwaysRamCharan & @upasanakonidela et nous les grands-parents, heureux et fiers !! ?? Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) 20 juin 2023

Toutes nos félicitations @AlwaysRamCharan et @upasanakonidela. Bienvenue au club des parents. Chaque moment passé avec la petite fille sera un souvenir inoubliable pour toute une vie. Que Dieu la bénisse et vous tous avec un immense bonheur. Jr NTR (@tarak9999) 20 juin 2023

Tellement excité d’entendre qu’un autre Lakshmi Devi est né. Toutes nos félicitations @upasanakonidela et @AlwaysRamCharan sur leur belle petite fille bénie ?#MégaPrincesse #RamCharanUpasanaBabyGirl #UpasanaKonidela #RamCharan https://t.co/dEmUJjedXn Mandchou Lakshmi Prasanna (@LakshmiManchu) 20 juin 2023

En dehors de cela, les fans de Ram Charan expriment également leur joie et leur bonheur en faisant évoluer Mega Princess sur Twitter à pleine puissance. Beaucoup partagent des extraits de films de Chiranjeevi jouant avec des petits et partageant qu’il sera le meilleur grand-père de tous les temps.

Découvrez un de ces tweets sur Chiranjeevi ci-dessous :

C’est en 2012 que Ram Charan et Upasana Kamineni se sont mariés lors d’un mariage somptueux. C’est après plus de 10 ans de mariage que le couple a embrassé la parentalité. C’est au début de leur mariage qu’Upasana a décidé de congeler ses ovules et maintenant le couple a pensé que c’était le bon moment pour commencer le nouveau chapitre de leur vie. Maintenant, les fans sont ravis de connaître tous les autres détails. Les fans attendent d’avoir un premier aperçu de la petite et de connaître son nom. Nous félicitons le couple ainsi que les fiers grands-parents. Pour plus d’informations sur le divertissement, regardez cet espace.