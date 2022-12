Ram Charan-Upasana attend son PREMIER enfant après 10 ans de mariage

Dans une bonne nouvelle aujourd’hui, le couple populaire du Sud Ram Charan et Upasana Kamineni annoncé qu’ils sont attendent leur premier enfant ensemble. Ram Charan va bientôt être papa et Upasana va être mère. Leurs familles sont ravies lorsqu’elles ont partagé l’annonce de la grossesse. Ram Charan et Upasana Kamineni sont mariés depuis 2012. Ils se sont fixé des objectifs de couple dans lesquels ils ont célébré les réalisations de l’autre avec fierté et maintenant, ils vont être une famille de trois. C’est en effet une très bonne nouvelle pour tous les fans de Ram Charan.

Ram Charan annonce la grossesse d’Upasana

L’acteur d’Acharya et bientôt futur papa, Ram Charan, a utilisé son compte sur les réseaux sociaux et a partagé une affiche d’annonce de grossesse. C’est une très jolie affiche qui présente une image du petit seigneur Hanuman. Leur affiche d’annonce comportait une simple note qui disait: “Avec les bénédictions de Shri Hanuman Ji, nous sommes ravis de partager qu’Upasana et Ram Charan attendent leur premier enfant.” Ils ont également mentionné les noms de fiers futurs grands-parents, Surekha, Chiranjeevi Konidela, Shobana et Anil Kamineni. Ram Charan a laissé tomber un cœur et une émoticône mains jointes. Cela devient viral dans la section Entertainment News maintenant.

Découvrez le message d’annonce de grossesse de Ram Charan ici:

Ram Charan-Upasana fête son 10e anniversaire de mariage

Récemment, pour célébrer leur mariage de dix ans, Ram Charan et Upasana se sont rendus à Florence, en Italie. Les deux tourtereaux ont été vus en train de se jumeler en blanc. Parlant de leur histoire d’amour, Ram et Upasana se sont rencontrés pendant leur université. Ils ont noué une amitié qui s’est finalement transformée en amour. Lorsque Ram Charan est parti sur un tournage, la distance a rendu leur cœur plus affectueux. Par conséquent, ils ont professé leur amour et ont commencé à sortir ensemble. Après quelques années de fréquentation, Upasana et Ram Charan se sont mariés le 14 juin 2022.

Félicitations, Ram Charan et Upasana.