Ram Charan souhaite à Upasana son anniversaire avec une adorable vidéo; Klin Kaara fait une apparition spéciale [Watch]

Upasana Kamineni Konidela fête son anniversaire aujourd’hui. Ram Charan a partagé une vidéo spéciale qui est une sorte de vidéo vlog documentant la joyeuse arrivée de leur fille nouveau-née, Klin Kaara Konidela. Ram Charan et Upasana Kamineni Konidela ont accueilli la Mega Princess le 20 juin de cette année. Et pour souhaiter à Upasana son anniversaire, Ram Charan a partagé la vidéo qui coïncide de manière intéressante avec le mois de naissance de Klin Kaara. La vidéo est si adorable qu’elle vous laissera émotif et jaillissant.

Ram Charan partage la vidéo d’arrivée de Klin Kaara le jour de l’anniversaire d’Upasana

La vidéo que Ram Charan a partagée sur son compte Instagram présente également leurs parents, Chiranjeevi et sa femme Surekha Konidela, et les parents d’Upasana, Shobana Kamineni et Anil Kamineni. C’est un moment surréaliste qui a été très bien capturé par Joseph Pratanik. Dans la vidéo, nous voyons à quel point toute la famille est ravie d’accueillir Klin Kaara Konidela dans sa vie. Il englobe la naissance de Kin Kaara et les célébrations de la famille et des fans qui ont suivi.

Ram Charan devient ému à la naissance de Klin Kaara

Ram Charan ne pouvait contenir ses émotions. Il a rappelé ses émotions qui ont conduit à sa naissance, « Je suppose que tout trouve sa place dans le temps et ce bébé a alors trouvé son temps. Et c’est arrivé. » Ram Charan et Upasana ont accueilli leur premier enfant après 11 ans de vie commune. L’acteur de Game Changer se souvient d’avoir été très tendu. Il se souvient que tout devait être fait correctement. Mais quand le bébé est sorti, il était soulagé. »

Regardez la vidéo de Ram Charan, Upasana ici :

Chiranjeevi a déclaré qu’il avait hâte de tenir la petite étoile dans ses bras. Le grand-père était très excité et a été vu en train de distribuer des bonbons à tout le monde et de serrer tout le monde dans ses bras dès l’arrivée du bébé. Dans la vidéo, on voit Ram Charan tenant la petite fille dans ses bras pour la première fois. L’acteur a étreint Klin Kaara Konidela de la manière la plus douce possible.

Pour les non-initiés, Ram Charan et Upasana se sont inspirés des tribus Chenchu, une communauté dravidienne résidant dans les États indiens d’Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka et Odisha. Upasana Kamineni Konidela dans la vidéo a déclaré qu’il souhaitait que son enfant fasse partie de la communauté. Elle ne veut pas que l’enfant ait de la pression et veut seulement travailler dur. Ram Charan et Upasana Kamineni Konidela ont remercié les fans pour tout l’amour et le soutien qu’ils ont reçus jusqu’à présent.