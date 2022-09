Ram Charan s’est inquiété après avoir vu le sort d’Acharya, Liger et d’autres biggies; s’arrête de signer des films ? [Read Report]

Ram Charan a livré l’un des plus grands succès de l’année, RRRbarré par SS Rajamouli et co-vedette Jr NTR. Il a également été vu dans Acharya aux côtés de son père mégastar Chiranjeevi. Il a Shankar‘s next qui n’a pas encore de titre. Ram Charan est l’un des acteurs les plus recherchés du pays après le succès de RRR. Son charme visuel fait de lui un favori parmi ses fans féminines dans le pays. Il y a eu des rapports de Ram Charan lisant des scripts et il a été rapporté qu’il était en pourparlers pour quelques-uns aussi. Cependant, il y a un buzz dans les médias que Ram Charan fait maintenant preuve de prudence après avoir vu les débâcles de Radhé Shyam, Ligre, Laal Singh Chaddha et d’autres grands films.

Ram Charan s’inquiète des échecs en cours des grands films

Ram Charan a été en pourparlers avec le créateur de Jersey, Gowtham Tinnanuri. Il y a eu un fort buzz à propos de la même chose plus tard qui a dit que le film avait été mis de côté. Plus tard, il a été dit que le film était en plein développement. Il pourrait y avoir une raison derrière toutes les rumeurs et conjectures. Comme vous le savez tous, ces derniers temps, Bollywood a traversé une période difficile alors que des films tels que Laal Singh Chaddha, Shamshera, Raksha Bandhan et bien d’autres ont explosé au box-office. De plus, son film Acharya avec papa Chiranjeevi a été un désastre. Le sort actuel de Liger a également été un énorme choc pour les cinéastes et l’industrie.

Dans le sud, l’échec de Prabhas et Pooja Hegde avec Radhe Shyam a également laissé tout le monde sans voix. Selon les rapports, Ram Charan est contrarié par la même chose. Il s’inquiète de son avenir et des projets qu’il signerait. Ram Charan est prudent en ce qui concerne le contenu, indique un rapport de Gulte.com.

Ram Charan est le suivant; s’arrête de signer des films ?

Ram Charan a actuellement le film sans titre de S Shankar qui met également en vedette Kiara Advani en tête. Ram Charan est ravi de celui-ci car il le présente dans un avatar très différent. Il est ravi de la même chose car il sait que ses fans pourront le voir dans un rôle différent. Cependant, il n’est pas si sûr des films par la suite. Ram Charan a vu le genre de réponse que les fans donnent aux films de nos jours et s’inquiète du type de film qu’il devrait prendre ensuite. On dit qu’il est inquiet s’il doit choisir l’histoire d’amour racontée par Gowtham Tinnanuri étant donné le changement dans les préférences du public ces jours-ci.