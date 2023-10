Ram Charan pose avec MS Dhoni, « la fierté de l’Inde », les fans disent « deux légendes dans un seul cadre »

Sur la photo, MS Dhoni peut être vu dans son nouveau look aux cheveux longs et enfilant un t-shirt bleu associé à un pantalon beige, tandis que Ram Charan portait une chemise vert olive associée à un pantalon assorti.

Ram Charan, mercredi, s’est rendu sur Instagram et a publié une photo avec l’ancien capitaine de cricket indien MS Dhoni et l’a qualifié de « fierté de l’Inde ». Partageant la photo, la star de RRR a écrit : « Tellement heureuse de rencontrer la fierté de l’Inde. »

Sur la photo, Dhoni peut être vu dans son nouveau look aux cheveux longs et enfilant un t-shirt bleu associé à un pantalon beige, tandis que Charan portait une chemise vert olive associée à un pantalon assorti. Peu de temps après que l’acteur de RRR ait partagé la photo, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émoticônes de feu.





« #Heureux de vous voir tous les deux sur une seule image », a commenté un fan. Un autre fan a écrit : « Tous deux sont les rois de leurs domaines respectifs. » Un autre a déclaré : « deux légendes dans un seul cadre ». Mercredi, Charan a offert des prières au temple Siddhivinayak à Mumbai.

Il sera ensuite vu dans le prochain film d’action du réalisateur Shankar, « Game Changer », aux côtés de Kiara Advani. « Game Changer » sortira en trois langues : telugu, tamoul et hindi. Le film met également en vedette SJ Suryah, Jayaram, Anjali et Srikanth.

La date de sortie officielle de « Game Changer » est toujours attendue. En parlant de MS Dhoni, un batteur talismanique de gardien de guichet, surnommé « Captain Cool » tout en arborant les couleurs nationales, Dhoni a mené l’Inde dans 332 matches, le plus grand nombre par un capitaine de cricket international. Parmi ceux-ci, il en a remporté 178, en a perdu 120 et a fait match nul six tandis que 15 n’ont abouti à aucun résultat. Son pourcentage de victoires en tant que capitaine est de 53,61. Ces chiffres, combinés aux trophées qu’il a remportés, font de lui le capitaine le plus titré de l’Inde.

Au cours de ces 332 matches, il a marqué 11 207 points en 330 manches avec une moyenne de 46,89 et un taux de frappe supérieur à 76. Il a marqué 11 siècles et 71 cinquantaines en tant que capitaine, avec le meilleur score de 224. Il suffit de dire que le fardeau le poste de capitaine n’a pas du tout affecté MS.

Son succès au niveau international s’est également répercuté sur le cricket en franchise. Il a représenté et dirigé les Chennai Super Kings (CSK) et Rising Pune Supergiant (RPG) dans la Premier League indienne (IPL).

Dhoni a remporté cinq titres IPL avec le CSK en 2010, 2011, 2018, 2021 et 2023. Il a également remporté deux titres de la Ligue des champions T20 avec le CSK en 2010 et 2014.

Malgré l’immense responsabilité en tant que capitaine, le bâton de Dhoni n’a pas été affecté du tout lorsqu’il jouait pour ses franchises.

En 250 matchs IPL, il a marqué 5 082 points avec une moyenne de 38,79 et un taux de frappe de 135,92. Il a marqué 24 demi-siècles, avec le meilleur score de 84*. Il est le septième meilleur buteur de l’histoire de l’IPL. (Avec les contributions de l’ANI)