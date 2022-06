Ram Charan partage une adorable photo de retour avec son père Chiranjeevi

À l’occasion de la fête des pères, Ram Charan a partagé une adorable photo de retour avec Chiranjeevi sur Twitter. La star de RRR est extrêmement mignonne sur la photo qui devient virale sur les réseaux sociaux.

En un rien de temps, les internautes ont commencé à réagir à la photo de Ram Charan et Chiranjeevi. L’un d’eux a écrit : « Joli duo père et fils Anna ». Le deuxième a mentionné: « Vraiment, père est un vrai héros dans le monde entier, respectez votre père. » La troisième personne a commenté, « deux mégastars ». Le quatrième a commenté: « Monsieur est plus jeune aujourd’hui, mégastar. »





Récemment, Ram Charan et sa femme Upasana Kamineni Konidela ont célébré leur 10e anniversaire de mariage avec des amis proches le 14 juin. La femme de Ram Charan, Upasana, a offert à ses fans un aperçu des célébrations sur les réseaux sociaux.

S’adressant à ses bobines Instagram samedi, Upasana a publié une vidéo où Upasana et Ram Charan peuvent être vus en train de passer un bon moment avec leurs amis proches. Il y a beaucoup de photos dans la vidéo où elle se promène sur une route, posant avec ses amis avec une pierre à la main. Cela a également montré que Ram jouait avec un chien et le promenait plus tard alors qu’un groupe de personnes le suivait.





Ram et Upasana ont également été vus en train de rire, de poser pour des photos et de se promener en se tenant la main. Upasana a également été vu en train de célébrer la fête avec des pétards et a également donné un aperçu de leur menu personnalisé.

Sur l’une des photos, Ram a été vu tenant un micro près de sa meilleure moitié alors qu’elle souriait. Partageant le message, elle a écrit : « Des moments, des leçons et des relations à chérir pour toujours. Alors que nous fêtions 10 ans de vie ensemble, la nouvelle la plus traumatisante de la perte d’un ami extrêmement cher nous a frappés. Nous avons vraiment eu la chance d’être entourés de personnes chaleureuses et bienveillants bienveillants pour nous aider à faire face. Privilégié d’avoir autant d’espaces sûrs. Merci d’avoir rendu notre anniversaire si spécial. reconnaissant et reconnaissant. Beaucoup d’amour. .official @sudha_r @swathi.fineart#ur10Dès qu’elle a partagé le message, les internautes ont bombardé les sections de commentaires avec leurs adorables commentaires.





Un fan a écrit : « Tu es super mignon à côté de Charan, monsieur, madame. Je suis un grand fan de Charan, monsieur, veuillez répondre à mon commentaire. » Un autre fan a commenté : « Beau couple. »

Plus tôt, Upasana a partagé quelques photos sur sa poignée Instagram où les tourtereaux forment un couple royal pour rendre leur journée plus spéciale. Ram Charan et Upasana se sont mariés le 14 juin 2012, après être sortis ensemble pendant plusieurs années. (Avec les entrées de l’ANI)