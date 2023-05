Ram Charan parle de ses débuts à Hollywood au sommet du G20 au Cachemire [Check Interesting Deets]

RRRle succès de et l’éventuelle victoire aux Oscars pour Naatu Naatu mettre Ram Charan, SS Rajamouli, Jr NTR et MM Keeravani sur la carte globale. Ram Charan et Jr NTR ont également accordé des interviews à divers portails hollywoodiens et il y a eu des spéculations sur le fait qu’ils seraient également en pourparlers pour leurs débuts à Hollywood. Et devinez quoi, enfin, Ram Charan a donné quelques indices sur ses débuts à Hollywood dont on parle beaucoup. Découvrez les détails intéressants sur le même ci-dessous:

Ram Charan parle de ses débuts à Hollywood

Ram Charan assiste au sommet du G20 qui se déroule à New Delhi. Il s’est rendu au Cachemire pour discuter du cinéma et du tourisme, de la croissance économique et de la préservation culturelle lors du sommet. L’acteur qui a acquis une renommée mondiale et un succès avec RRR de SS Rajamouli partage qu’il veut explorer davantage l’Inde tout en laissant entendre qu’il pourrait obtenir des offres d’Hollywood. L’acteur partage qu’il ne voudrait voyager nulle part pour son film à moins que le producteur ou le réalisateur ne soit d’Hollywood. L’acteur de Game Changer partage qu’il veut s’en tenir à la culture indienne et éduquer les sentiments forts de l’Inde à travers ses films. Ram dit qu’il y a beaucoup de dignité dans les histoires indiennes. « Aujourd’hui, quand vous le voyez, ce n’est pas un film du sud de l’Inde du Nord, c’est des histoires indiennes de mitta ka », dit-il, rapporte un portail d’informations sur le divertissement.

Ram Charan avait fait allusion à un projet hollywoodien

En mars, alors qu’ils faisaient tous la promotion de RRR à travers le monde et gagnaient des cœurs, Ram Charan avait parlé d’être en pourparlers pour des projets hollywoodiens. Il a dit que les pourparlers venaient juste de commencer et qu’il avait hâte de voir comment les choses se dérouleraient. Il avait dit que peut-être dans quelques mois, ils apprendraient qu’il marchait sur les plateaux de tournage d’un film.

L’acteur a expliqué comment il visitait le Cachemire depuis 1986. L’acteur partage que son père Chiranjeevi a beaucoup travaillé au Cachemire pour ses films pendant plus de quatre décennies. Et donc, chaque fois que son père l’inviterait au Cachemire, il aurait le sentiment que c’était un exploit pendant les vacances d’été. Pendant ce temps, le jour de son anniversaire, il y a quelques jours, le titre du film de Ram Charan avec Kiara Advani a été annoncé. Il s’appelle Game Changer.