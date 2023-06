Ram Charan, la première photo de la fille d’Upasana Kamineni divulguée ? Voici la vérité sur la petite fille virale

Ram Charan et Upasana Kamineni Konidela a accueilli une petite fille plus tôt ce matin. Chiranjeevi, le grand-père l’a nommée Méga princesse. La fille de Ram Charan et Upasana est actuellement le sujet de conversation de la ville. Les fans de Ram Charan et de sa famille ainsi que les célébrités de l’industrie du Sud ont versé de l’amour et des bénédictions pour Mega Princess en ce moment. Et au milieu de tout cela, une photo circule sur les groupes WhatsApp et aussi sur les réseaux sociaux prétendant être la photo de la fille de RC et Upasana. La photo de la fille de Ram Charan et Upasana Kamineni a-t-elle fuité ? Voici la vérité sur la même chose.

La photo de la fille de Ram Charan et Upasana a fuité ?

Depuis le matin, Ram Charan, Upasana Kamineni et Mega Princess dominent les gros titres de l’actualité du divertissement. La photo d’un nouveau-né de l’hôpital a été partagée partout, prétendant être la petite fille nouveau-née de la famille Konidela. Cependant, le responsable numérique de Ram Charan a tweeté, enfin, renversant les fèves sur le même. Siva Cherry partage que la photo qui circule n’est pas celle de la petite fille de Ram Charan et Upasana, Mega Princess. Découvrez l’image virale ainsi que l’instantané du tweet de Siva Cherry ici :

Les photos qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas les photos de #MégaPrincesse — SivaCherry (@sivacherry9) 20 juin 2023

Des membres de la famille rendent visite à Ram Charan, Upasana Kamineni et leur fille à l’hôpital

Depuis le matin, de nombreuses célébrités, principalement des membres de la famille de Ram Charan et d’Upasana, sont passées à l’hôpital Apollo pour féliciter le couple et bénir la petite fille. De Allu Arjun et Sneha Reddy à Allu Aravind, Varun Tej, Chiranjeevi et sa femme, les sœurs de Ram Charan Niharika et Sreeja et bien d’autres sont venues rendre visite à Mega Princess. Des célébrités telles que Mahesh Babu, Samantha Ruth Prabhu, Rashmika Mandanna, Jr NTR, Kiara Advani et bien d’autres ont exprimé leurs vœux pour le couple de célébrités.

Le père de Ram Charan, Chiranjeevi, a tweeté pour souhaiter la bienvenue à la petite Mega Princess. Il l’a félicitée en disant qu’elle a béni toute la famille Mega, y compris les parents et les grands-parents. « Heureux et fier », a-t-il écrit. Ram Charan et Upasana ont décidé de congeler leurs œufs car ils voulaient se concentrer sur leur vie professionnelle et se sécuriser financièrement. Upasana avait exprimé son bonheur de ne pas tomber sous la pression de la société pour avoir un bébé juste après avoir épousé Ram Charan en 2012. Encore une fois, félicitations au couple.