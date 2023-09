Ram Charan, la fille d’Upasana Konidela, Klin Kaara, reçoit un grand accueil chez Chiranjeevi [View Pics]

Ram Charan et Upasana Konidela a accueilli une petite fille, Klin Kaara Konidela en juin de cette année. Ram Charan et Upasana ont planifié leur grossesse de manière à être pleinement prêts à nourrir leur bébé de la manière la plus épanouissante. Et maintenant, Klin Kaara est venue vivre dans la maison de son grand-père paternel, la Maison Konidela. Jusqu’à présent, Klin Kaara recevait tout l’amour du côté de sa mère. Klin Kaara a reçu le plus grand accueil à la maison avant Ganesh Chaturthi 2023.

Upasana Konidela et Ram Charan obtiennent Klin Kaara à Konidela House

Ram Charan et Upasana Konidela ont utilisé leurs réseaux sociaux pour partager des photos de l’accueil de Klin Kaara à la Maison Konidela. L’entrepreneur a partagé deux photos dans lesquelles la première montre Ram et Upasana avec de jeunes étudiants Veda Pandit de l’Ashram Chinna Jeeyar Swamy Varu. La petite-fille de la famille Konidela, également connue sous le nom de Mega Princess, a reçu un accueil très chaleureux de la part de son père, Ram Charan et de ses grands-parents – Surekha et Chiranjeevi.

Sur la deuxième photo, on voit Ram Charan, Upasana avec la grand-mère de Klin Kaara, Surekha. Il semble que Shobana, la mère d’Upasana, ait également rejoint la famille en ramenant à la maison Klin Kaara aux côtés de Lord Ganesha. Upasana a qualifié l’ensemble de l’événement d’« expérience enchanteresse ». Ram Charan a partagé les photos de l’accueil de Lord Ganesha et de Klin Kaara chez eux. Les photos incluent toute la famille Konidela. Découvrez les publications Instagram d’Upasana et Ram Charan qui deviennent virales dans l’actualité du divertissement ici :

Quand Upasana et Ram Charan attendaient leur premier enfant, ils avaient tous deux parlé du retard pris dans l’adoption de la parentalité. Upasana s’est réjouie d’avoir décidé d’être mère selon ses propres conditions et à son rythme. Upasana et Ram Charan ont d’abord pris la décision de s’installer dans leur carrière avant d’agrandir leur famille. Upasana a ensuite congelé ses œufs. Après 10 ans de bonheur conjugal, Upasana et Ram Charan ont décidé d’accueillir un enfant ensemble.

Upasana a expliqué comment les gens pensaient que Klin Kaara avait un passé privilégié étant donné que ses grands-parents (Ram Charan, les parents d’Upasana) sont riches et puissants. Cependant, Ram Charan et Upasana veulent élever leur fille seuls, tandis que Klin Kaara bénéficiera toujours de l’amour de ses grands-parents.

En ce qui concerne le travail de Ram Charan, il a Game Changer avec S Shankar. Kiara Advani joue son rôle de protagoniste.