Ram Charan, Jr NTR, MM Keeravani expriment leur gratitude après la nomination de la chanson Naatu Naatu de RRR aux Oscars 2023

Réjouissez-vous tous les fans de RRR ! L’histoire a été créée alors que le magnum opus de SS Rajamouli, RRR, a atteint les nominations officielles aux Oscars. La chanson du film Naatu Naatu est officiellement entrée dans la course aux Oscars dans la catégorie Meilleure chanson originale.

Après une belle série de victoires aux Golden Globes et aux Critics Choice Awards, le film est officiellement entré dans la course aux Oscars. MM Keeravani s’est rendu sur Twitter et a écrit : « Félicitations à mon équipe ! Gros bisous à tous.”

Félicitations à mon équipe !! Gros bisous à tous pic.twitter.com/S8g6v1Ubyv– mmkeeravaani (@mmkeeravaani) 24 janvier 2023

Pendant ce temps, Jr NTR s’est rendu sur Instagram et a écrit : “Félicitations #MMKeeravaani Garu et @boselyricist Garu pour avoir réalisé un autre exploit bien mérité et monumental… Cette chanson occupera à jamais une place spéciale dans mon cœur. @ssrajamouli @toujoursramcharan.





Alors que Ram Charan a tweeté, “Quelle brillante nouvelle ! Vraiment un honneur de voir “Naatu Naatu” nominé pour les Oscars. Un autre moment très fier pour nous et l’Inde. Bien mérité @MMKeeravaani

Garu, @SSRajamouli Garu, mon frère @tarak9999 et toute l’équipe de #RRR All love.”

La page officielle de RRR a tweeté : “NOUS AVONS CRÉÉ L’HISTOIRE !! Fiers et privilégiés de partager que #NaatuNaatu a été nominé pour la meilleure chanson originale à la 95e cérémonie des Oscars. #Oscars #RRRMovie.”

Plus tôt, Naatu Naatu a remporté les Golden Globes dans la catégorie Meilleure chanson originale. La chanson a également remporté le Critics Choice Award dans la même catégorie. Le film a également remporté le prix du meilleur film en langue étrangère au Critics Choice Award. Si RRR remporte les Oscars, ce sera le moment d’or le plus mémorable et le plus remarquable de l’industrie cinématographique indienne.

En parlant de la performance de l’Inde aux Oscars jusqu’à présent, le premier Oscar, celui d’un artiste indien, était pour la conception de costumes. Bhanu Athaiya a remporté les Oscars en 1983 pour avoir conçu les costumes du film historique Gandhi de 1982.

En 2009, un film britannique se déroulant en Inde Slumdog Millionaire a remporté 4 Oscars. Music Maestro AR Rahman qui a donné la musique à ce film a remporté les Oscars de la meilleure chanson originale et de la meilleure musique originale.

Gulzar a remporté le prestigieux prix des meilleures paroles pour le même film et Resul Pookutty a remporté les Oscars dans la catégorie Meilleur mixage sonore. Pour en revenir à RRR, le film est une histoire fictive basée sur la vie de deux combattants de la liberté Telugu, Alluri Seetharama Raju et Komaram Bheem. Ram Charan et Jr NTR ont joué respectivement les rôles principaux.

Le film a collecté plus de Rs 1 200 crore dans le monde. Alia Bhatt, Ajay Devgn et Shriya Saran ont également joué dans le film. Cette composition lyrique de “Naatu Naatu” de MM Keeravani, l’interprétation à haute énergie des chanteurs Rahul Sipligunj et Kaala Bhairava, la chorégraphie unique de Prem Rakshith et les paroles de Chandrabose sont tous les éléments qui font de cet hymne de masse « RRR » un véritable engouement pour la danse. (Avec les entrées de l’ANI)