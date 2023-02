Ram Charan groove sur la chanson Selfiee Main Khiladi avec le chorégraphe Ganesh Acharya, Akshay Kumar réagit

Ram Charan, qui a été vu pour la dernière fois dans le blockbuster RRR de SS Rajamouli, est devenu la dernière célébrité à rejoindre la tendance virale Main Khiladi sur Instagram après Salman Khan, Tiger Shroff et d’autres noms populaires. Depuis que le morceau, mettant en vedette Akshay Kumar et Emraan Hashmi, est sorti plus tôt ce mois-ci, il fait fureur sur Internet.

Le mardi 14 février, la superstar sud-indienne a été vue en train de danser sur la chanson Selfiee avec le chorégraphe Ganesh Acharya, qui a partagé le clip sur son Instagram avec la légende “Je suis content que vous ayez apprécié !!! @alwaysramcharan #mainkhiladituanari”. Akshay Kumar a repris ses histoires, a partagé la vidéo et a écrit : “Merci Ram Charan @alwaysramcharan, j’ai réussi comme toujours, et Maître Ji (les 100 emoji parfaits) #MainKhiladi”.





Ram et Ganesh sont actuellement à Visakhapatnam en train de tourner une chanson du prochain film de l’acteur, provisoirement intitulé RC15. La mise en scène de Shankar Shanmugham présente Kiara Advani dans le rôle principal. L’épouse de l’acteur, Upasana Kamineni, s’est même excusée en son nom et au nom de Ram auprès de la jeune mariée pour ne pas avoir pu assister à son mariage avec Sidharth Malhotra.

LIRE | Akshay Kumar fait danser Salman Khan sur le remix de Main Khiladi Tu Anari, les fans disent “Mujhse Shaadi Karogi 2 arrive bientôt”

Pour en revenir à Main Khiladi, le dernier hit-parade est la recréation par Tanishk Bagchi du morceau extrêmement populaire Main Khiladi Tu Anari du film d’action-comédie de 1994 du même nom. Akshay Kumar et Saif Ali Khan ont dansé sur la chanson originale composée par Anu Malik, écrite par Maya Govind et chantée par Abhijeet Bhattacharya et Udit Narayan.

En parlant de Selfiee, qui sort en salles le 24 février, le film Raj Mehta est le remake officiel en hindi du film Malayalam Driving License. Akshay et Emraan seront vus dans les rôles joués respectivement par Prithviraj Sukumaran et Suraj Venjaramoodu dans l’original. Le film de 2019 a été réalisé par Lal Jr. alias Jean Paul Lal.